WhatsApp uvodi „passkey“ zaštitu za backup — dodatni sloj bezbednosti za korisnike

WhatsApp je počeo da uvodi novu funkciju — passkey zaštitu za bekape — što predstavlja odličnu vest za dugogodišnje korisnike platforme. Ova opcija dodaje još jedan sloj sigurnosti svim podacima koji se čuvaju u rezervnim kopijama, uključujući četove, fotografije, glasovne poruke i druge sadržaje.

Biometrijska zaštita umesto dodatnih lozinki

Za razliku od klasičnih lozinki, passkey sistem omogućava korisnicima da pristupe svojim podacima putem biometrijskih markera — poput otiska prsta ili prepoznavanja lica. Na određenim uređajima, passkey može funkcionisati i putem PIN-a ili koda za otključavanje ekrana, čime se izbegava potreba za pamćenjem dodatnih šifri i enkripcionih ključeva.

Postepeno uvođenje nove opcije

Funkcija se zvanično počinje uvoditi danas, ali će proći nekoliko nedelja dok ne stigne do svih korisnika širom sveta, s obzirom na ogroman broj aktivnih naloga na WhatsAppu. Kada ažuriranje postane dostupno, opcija se može aktivirati u Settings meniju aplikacije.

Još jača zaštita uz postojeću enkripciju

Ova funkcija predstavlja dodatni sloj bezbednosti, s obzirom na to da su WhatsApp bekapi već end-to-end enkriptovani još od 2021. godine. Platforma je passkey podršku prvi put uvela prošle godine, a sada je proširuje i na backup sistem, čime dodatno učvršćuje poziciju kao jedne od najbezbednijih globalnih aplikacija za razmenu poruka.

Izvor: Engadget