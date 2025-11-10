WhatsApp uvodi poruke između različitih platformi

Uskoro biste mogli da koristite WhatsApp za slanje poruka ljudima koji koriste druge aplikacije za dopisivanje – ali postoji jedna začkoljica, i to prilično velika, piše portal Mashable.

Portal Android Police je objavio u četvrtak da WhatsApp testira podršku za aplikacije trećih strana, što bi omogućilo međusobno dopisivanje korisnika različitih platformi. Ipak, kako se navodi, ta funkcija će najpre biti dostupna samo u određenim regionima.

Razlog za ovu promenu leži u Zakonu o digitalnim tržištima Evropske unije (Digital Markets Act – DMA), koji od tehnoloških kompanija zahteva stroža pravila poslovanja na teritoriji EU. Upravo taj zakon je ranije ove godine doveo do toga da giganti poput kompanija Apple i Meta plate kazne od stotine miliona evra.

Za sada, beta verzija WhatsApp-a omogućava razmenu poruka samo s aplikacijom BirdyChat, ali plan je da se podrška postepeno proširi i na druge servise – makar u Evropi.

Za ostatak sveta, međutim, sve ostaje po starom – dok Evropljani dobijaju povezanost, korisnici u drugim delovima sveta i dalje su zarobljeni u okviru svojih izabranih aplikacija.