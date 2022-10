WhatsApp: Velika promena u chat grupama

WhatsApp je od početka oprezan kada je veličina chat grupa u pitanju, ali se situacija polako menja, pa u jednoj grupi sada može da učestvuje preko hiljadu korisnika.

U grupama se u maju 2022. godine napravilo prostora za 512 duša željnih komunikacije, koje su ujedno dobile i mogućnost za deljenje fajlova do 2GB. Broj mogućih učesnika u grupama se sada udvostručio, pa će zainteresovani moći da se pridružuju razgovorima u kojima učestvuje preko hiljadu ljudi. Sasvim je sigurno da notifikacijama nema kraja, što nije uvek prijatno. Oni kojima to ne smeta mogu svoje misli i stavove da dele s većim brojem onih koji imaju vremena i volje da ih čitaju.

To znači da u najnovijoj WhatsApp beta verziji za Android i iOS korisnici u chat grupe mogu da dodaju do 1.023 učesnika. Opcija je trenutno dostupna ograničenom broju testera, ali je sasvim sigurno da će uskoro stići do svih. WhatsApp se ovom malom promenom još više približio Telegramu u čijim grupama može da bude i do nekoliko stotina hiljada korisnika.

Jasno je da tako velike grupe nisu lake za održavanje, pa WhatsApp najavljuje i alate koji će adminima grupa olakšati moderiranje. Grupe su možda nove društvene mreže.

