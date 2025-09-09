Wi-Fi 8 stavlja pouzdanost ispred brzine kako bi podržao napredne AI mogućnosti
Samo jedno od 50 domaćinstava u SAD trenutno koristi Wi-Fi 7 ruter, a već stižu vesti o sledećoj generaciji – Wi-Fi 8.
Qualcomm je otkrio nove detalje, a standard bi trebalo da bude finalizovan 2028. godine
Za razliku od Wi-Fi 7, koji je prvenstveno povećao maksimalnu brzinu prenosa podataka sa 2,4 Gbps na 5,8 Gbps, Wi-Fi 8 će se fokusirati na pouzdano povezivanje. Ovaj pristup, nazvan Ultra High Reliability, ima cilj da veze budu „brže, responzivnije i stabilnije“.
Zašto pouzdanost, a ne brzina?
Većina korisnika već ima dovoljno brz internet – online igre i videokonferencije retko traže više od 50 Mbps, dok prosečno američko domaćinstvo dobija oko 288 Mbps. Problem je prekid veze ili slaba pokrivenost u delovima kuće, što Wi-Fi 8 želi da reši.
Prema IEEE dokumentu o opsegu rada, Wi-Fi 8 (802.11bn) ima sledeće ciljeve:
- 25% veći protok podataka u izazovnim uslovima signala.
- 25% manja latencija u najgorih 5% merenja.
- 25% manje gubitaka paketa, naročito pri prelasku između pristupnih tačaka.
Wi-Fi za AI budućnost
Očekuje se da će do 2028. mnogo uređaja zavisiti od stalne, brze i niskolatentne veze, posebno zbog integracije veštačke inteligencije.
Pametni uređaji, AR naočare, zdravstveni monitori i nosiva tehnologija traže stabilnu vezu sa edge ili cloud AI okruženjima za rad u realnom vremenu.
Wi-Fi 8 će biti optimizovan i za gužve i smetnje u okruženjima poput aerodroma ili zgrada sa mnogo mreža, gde dosadašnje veze često pate od kašnjenja i prekida.
Nove funkcije za stabilniju mrežu
- Single Mobility Domains – zadržava neprekidnu vezu pri prelasku između više pristupnih tačaka, smanjujući prekide.
- Poboljšan domet – fizička unapređenja sloja koja omogućavaju kvalitetan signal i na granicama pokrivenosti.
- Multi-AP koordinacija – pristupne tačke sarađuju i dele resurse umesto da rade nezavisno, što smanjuje zagušenje.
Kako poboljšati Wi-Fi već danas
Dok čekamo Wi-Fi 8, Wi-Fi 6 i 7 ruteri su više nego dovoljni za većinu korisnika, a stabilnost mreže možete odmah unaprediti:
- Pređite na mesh sistem – eliminiše „mrtve zone“ u većim domovima.
- Prioritizujte saobraćaj (QoS) – postavite da ključni uređaji imaju prednost.
- Kupite sopstveni ruter – izbegnite skupu opremu od provajdera i često dobijete bolje performanse.
- Premestite ruter – neka bude u centralnoj prostoriji, izdignut, udaljen od zidova i bez prepreka.
Izvor: Cnet