Wi-Fi 8 stavlja pouzdanost ispred brzine kako bi podržao napredne AI mogućnosti

Samo jedno od 50 domaćinstava u SAD trenutno koristi Wi-Fi 7 ruter, a već stižu vesti o sledećoj generaciji – Wi-Fi 8.

Qualcomm je otkrio nove detalje, a standard bi trebalo da bude finalizovan 2028. godine

Za razliku od Wi-Fi 7, koji je prvenstveno povećao maksimalnu brzinu prenosa podataka sa 2,4 Gbps na 5,8 Gbps, Wi-Fi 8 će se fokusirati na pouzdano povezivanje. Ovaj pristup, nazvan Ultra High Reliability, ima cilj da veze budu „brže, responzivnije i stabilnije“.

Zašto pouzdanost, a ne brzina?

Većina korisnika već ima dovoljno brz internet – online igre i videokonferencije retko traže više od 50 Mbps, dok prosečno američko domaćinstvo dobija oko 288 Mbps. Problem je prekid veze ili slaba pokrivenost u delovima kuće, što Wi-Fi 8 želi da reši.

Prema IEEE dokumentu o opsegu rada, Wi-Fi 8 (802.11bn) ima sledeće ciljeve:

25% veći protok podataka u izazovnim uslovima signala.

25% manja latencija u najgorih 5% merenja.

25% manje gubitaka paketa, naročito pri prelasku između pristupnih tačaka.

Wi-Fi za AI budućnost

Očekuje se da će do 2028. mnogo uređaja zavisiti od stalne, brze i niskolatentne veze, posebno zbog integracije veštačke inteligencije.

Pametni uređaji, AR naočare, zdravstveni monitori i nosiva tehnologija traže stabilnu vezu sa edge ili cloud AI okruženjima za rad u realnom vremenu.

Wi-Fi 8 će biti optimizovan i za gužve i smetnje u okruženjima poput aerodroma ili zgrada sa mnogo mreža, gde dosadašnje veze često pate od kašnjenja i prekida.

Nove funkcije za stabilniju mrežu

Single Mobility Domains – zadržava neprekidnu vezu pri prelasku između više pristupnih tačaka, smanjujući prekide.

Poboljšan domet – fizička unapređenja sloja koja omogućavaju kvalitetan signal i na granicama pokrivenosti.

Multi-AP koordinacija – pristupne tačke sarađuju i dele resurse umesto da rade nezavisno, što smanjuje zagušenje.

Kako poboljšati Wi-Fi već danas

Dok čekamo Wi-Fi 8, Wi-Fi 6 i 7 ruteri su više nego dovoljni za većinu korisnika, a stabilnost mreže možete odmah unaprediti:

Pređite na mesh sistem – eliminiše „mrtve zone“ u većim domovima. Prioritizujte saobraćaj (QoS) – postavite da ključni uređaji imaju prednost. Kupite sopstveni ruter – izbegnite skupu opremu od provajdera i često dobijete bolje performanse. Premestite ruter – neka bude u centralnoj prostoriji, izdignut, udaljen od zidova i bez prepreka.

Izvor: Cnet