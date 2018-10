WiFi standardi dobijaju nova, jednostavnija imena

Ako ste ikada kupili WiFi ruter, verovatno ste morali da se izborite sa čudnim šifrovanim nazivom – kao što je „802.11ac“ ili „a/b/g/n.“ Međutim, WiFi dobija nove oznake tako da će biti lakše da se prepozna da li je ruter ili uređaj koji se kupuje najnovija verzija.

U prošlosti su WiFi verzije identifikovane slovom ili sa par slova koja se odnose na bežični standard, odnosno na različite generacije WiFi tehnologije, koje donose sa sobom nadogradnje i ažuriranja i stvari poput brzine kojom mogu preneti podatke. Trenutna verzija je 802.11ac, ali pre toga, imali smo 802.11n, 802.11g, 802.11a i 802.11b. To nije bilo razumljivo, tako da je WiFi Alliance – grupa koja štiti implementaciju WiFi-a – odlučila da to promeni. Tako da ćemo umesto trenutnog WiFi-a koji se naziva 802.11ac, sada biti WiFi 5 (jer je to peta verzija). Ovo će verovatno imati više smisla, počevši od prve verzije WiFi, 802.11b:

Wi-Fi 1: 802.11b (1999)

Wi-Fi 2: 802.11a (1999)

Wi-Fi 3: 802.11g (2003)

Wi-Fi 4: 802.11n (2009)

Wi-Fi 5: 802.11ac (2014)

Sada, umesto da se pitate da li je „ac“ bolji od „n“ ili da li su dve verzije kompatibilne, samo ćete pogledati broj i odmah će biti jasno. WiFi 5 je veći od WiFi 4, pa je očigledno da je i bolji, i pošto su WiFi mreže uvek bile kompatibilne, sada je nešto jasnije da bi WiFi 5 uređaji mogli da se povezuju i sa WiFi 4 uređajima. (Tehnički, WiFi 1, WiFi 2 i WiFi 3 nisu označeni zato što oprema zasnovana na starijim tehnologijama nije više široko dostupna, ali smo ih naveli kako bi to izgledalo radi jasnoće.)

WiFi Alliance čak želi da ovo označavanje ide dalje od hardvera. Dakle, u budućnosti kada se povežete na WiFi mrežu na telefonu ili laptopu, vaš uređaj će vam reći na koju WiFi verziju ste povezani. Na taj način, ako su dostupne dve mreže – jedna koja prikazuje „4“, a druga pokazuje „5“ – bićete u mogućnosti da izaberete noviju, bržu opciju.

Ovo znači da, ako ste pažljivo pratili razvoj rutera tokom prošle godine, znaćete da je sledeća generacija WiFi-a na pomolu, uz obećanje o većim brzinama i boljim performansama pri rukovanju mnoštvom uređaja. Trebalo je da se zove 802.11ax, ali sada će dobiti jednostavnije ime: WiFi 6. WiFi Alliance kaže da očekuje od kompanija da usvoje ovo numeričko označavanje umesto klasičnih verzija. Takođe očekuje da će ranije verzije WiFi početi da se oslovljavaju njihovim ažuriranim numeričkim imenima.

