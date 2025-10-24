Wikipedia ima manje poseta od kada koristi AI

Wikipedia je izjavila da je primetan pad saobraćaja od kada je u upotrebi AI.

Wikipedia se često opisuje kao poslednja dobra veb stranica koja nije ispunjena toksičnim društvenim mrežama i AI. Ali od kada je Wikipedia poklekla pred izazovima i počela da primenjuje AI korisnici su prestali da je koriste.

Wikipedia je ukazala da je posećenost sajta opala za 8% u odnosu na prethodnu godinu. Tokom poslednjih nekoliko meseci poseta stranici je opala upravo zbog upotrebe AI video snimaka i rezime. Korisnici ne žele da imaju komunikaciju koju servira bot.

Sa druge strane, izveštaj je pokazao i da se korisnici obraćaju drugim oblicima AI kako bi dobili tražene informacije. To pokazuje polarnu sliku odnosa prema informacijama i odnosu prema AI. Sa jedne strane, korisnici koji ne žele da se oslanjaju na AI traže autentične sajtove a sa druge strane oni koji žele da koriste AI, oni traže „poverene“ sajtove koji su zasnovani na AI.

Izvor: techcrunch.com