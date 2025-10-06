Windows 10: Ima li života posle smrti

Iako je 14. oktobar kao dan prestanka podrške davno najavljivan uz napomenu da neće biti produženja rokova, ipak smo se nadali da će Microsoft u zadnjem času „trepnuti“ i obezbediti neki izlaz za stare računare. Jer, najveća softverska firma sveta će zapravo još tri godine spremati bezbednosna unapređenja za Windows 10, samo što ih neće davati korisnicima besplatno. Kroz program ESU (Extended Security Updates) vaš Windows 10 će i dalje biti bezbedan… za 10 ili 61 dolar, u zavisnosti od toga da li ste kućni ili poslovni korisnik.

U tekstu kolege Pavla Pekovića, koji je detaljno istražio ovu materiju, videćete da je Microsoft ipak „trepnuo“ i da će ESU niti besplatan za korisnike Home verzije Windows-a ako se loguju preko Microsoft ID-ja (danas je sve teže logovati se drugačije) i ispune još neke uslove. U praksi, izgleda da će u ESU besplatno biti primljeni još neki, ali godina će brzo proći i opet ste tamo gde ste sada, a pare su otišle u vetar.

Koliko je realna opasnost od ne-update-ovanog računara? Mnogo zavisi od toga šta radite sa njim. Da li da vam priznam… u mojoj kućnoj mreži veselo radi prastari Intel NUC pod Windows-om 8.1. Služi za reprodukciju filmova na jednako starom fullHD televizoru. Iza firewall-a je, ne ide na Internet i opasnosti nema (a uostalom na njemu nema nikakvih bitnih podataka). Ali mi ne pada na pamet da surfujem Internetom sa njega jer bih verovatno brzo „pokupio“ nešto, a to ne bi bio „simpatični“ virus koji traži da otkucam give me a cookie, nego zli kriptoloker.

Dakle, hakovati instalaciju Windows-a tako da „prođe“ i na nepodržanom hardveru, uz stalno pitanje dokle će ta instalacija raditi, ili kupiti nov računar? Uvek je lepo preći na nov PC (ako je to laptop, tešite se činjenicom da je baterija i tako bila zrela za zamenu), ali pitanje šta sa starim. Generiše se ogromna količina tehnološkog otpada, a to je oprema koja je sasvim lepo radila svoj posao i mogla da ga radi godinama.

Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik, PC Press

Ma koliko vas mi iz kompjuterskih časopisa i sa tehnoloških sajtova uvek „vučemo“ da pređete na novo i moćnije, i desetak godina stari računari mogu da zadovolje potrebe većine korisnika. Onaj moj NUC savršeno reprodukuje filmove i zašto bih bacao pare na noviji koji to ne bi radio ništa bolje? A šta tek reći o gomili računara u firmama, koji su samo terminali za pristup servisima koji se „vrte“ u nekom lokalnom data centru ili u cloud-u…

Ne, nije bila dobra Microsoft-ova odluka da zabrani instalaciju Windows-a 11 na starijem hardveru, na kome bi on tehnički mogao sasvim lepo da radi, što su dokazali hakeri „popravljajući“ instalacionu proceduru „jedanaestice“. Prodaće se puno novih PC-ja (a na svakom od njih i OEM Windows), ali će ostati mnogo nepodržanih mašina, pa će Internet biti (još) nebezvednije mesto. Možda da probate da na neku od tih mašina instalirate Linux? Videćete da je rad na ovoj slobodnoj platformi postao sasvim udoban, gotovo na nivou Windows-a (sve dok se ne zapletete u instalaciju drajvera). Zapravo, kada bi na Linux-u postojao Excel, verovatno bih prešao na njega, ali sinergiju Office aplikacija nije lako napustiti.