Windows 10 Lean – za uređaje sa ograničenim prostorom za skladištenje

U najnovijem Redstone 5 preview build-u primećena je manja, značajno svedenija verzija Windows 10, koju Microsoft naziva Lean verzijom. Kako Windows Central piše, ova verzija je za 2 GB manja od Pro.

Ono što nedostaje ovoj verziji jesu Registry Editor, Internet Explorer, wallpaper (pozadine), Microsoft Management Console i drajveri za CD i DVD uređaje. Sugeriše se da je svedenija verzija Windows 10 dizajnirana kako bi osigurala da tableti i laptopovi, sa manje skladišnog prostora, mogu da instaliraju Windows 10 ažuriranja sa novim funkcijama.

Welcome to Windows 10 Lean/CloudE/S (once again?)

This new edition started shipping with this week’s Skip Ahead build (17650)

It seems to be heavily cut down, an x64 clean install is roughly 2 GB smaller than Pro

Its edition ID is 0xB7 which was missing from SDK headers pic.twitter.com/2Sn3SVXeZB

— Lucan (@tfwboredom) April 20, 2018