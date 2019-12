Windows 10 Mobile otišao u istoriju

Microsoft mobile 10 na žalost završava, iako realno nije ni krenuo. Tek što se točak zakotrljao, hardver postao zanimljiv, a sam softver se pokazao kao pouzdan, ubilo ga je nešto što je njegovim prethodnicima nije dozvolilo ni da rašire krila. Nije ga koristio dovoljan broj ljudi. Podrška za Windows 10 Mobile prestaje 10. decembra.

Telefoni koji rade na ovom operativnom sistemu će raditi i dalje, ali poslednji talas Windows Mobile uređaja neće više dobijati ažuriranja i zakrpe. Poslednji update je bila verzija 1709, Win 10 Fall Creators Update.

Ako ste vlasnik Lumia 640 ili 640XL telefona, već ste osetili taj neprijatan čin, jer se podrška za te uređaje završila u junu. Za poslednje samuraje Windows mobile uređaje poput HP Elite x3, Microsoft Lumia 550, 650 i Lumia 950/950XL kao i ALcatel IDOL 4S/4S Pro i OneTouch Fierce XL – vreme je da se penzionišu.

U suprotnom na nepoznatom ste terenu. Možda će sve raditi kako treba, ali je pitanje do kada. Često to zavisi od pojedinačnih kompanija koje stoje iza određenih aplikacija na ovoj platformi.

Jedina praktična stvar koju možete da uradite je i preporuka Microsofta, da napravite backup vaših podataka pre 10. decembra, u slučaju da nešto ne bude kako treba. (Settings > Update & security > Backup > More Options > Back up now). Automatsko ili ručno pravljenje rezervnih kopija podataka za podešavanja ili neke aplikacije na novim uređajima trajaće još tri meseca do 10. marta 2020. godine, dodaju iz Microsoft-a ali nije jasno koje aplikacije će dobiti te rezervne kopije.

Izvor: pcworld

