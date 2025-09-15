Windows 10 može da živi još godinu dana – ali morate da reagujete do 14. oktobra

Microsoft će zvanično prekinuti podršku za Windows 10 u oktobru 2025.

Microsoft nudi besplatne bezbednosne ispravke kroz ESU program, ali uz određene uslove

To znači da prestaju bezbednosne zakrpe i redovna ažuriranja, a kompanija već neko vreme podstiče korisnike da pređu na Windows 11 – besplatno, ukoliko hardver zadovoljava uslove.

Međutim, za sve koji žele da ostanu na Windows 10, postoji način da dobiju još jednu godinu besplatnih sigurnosnih ažuriranja, sve do oktobra 2026. To je moguće preko Microsoft-ovog Extended Security Updates (ESU) programa.

Kako funkcioniše ESU

ESU obezbeđuje samo bezbednosne zakrpe – bez novih funkcija i bez „customer-requested” opcija. Tehnička podrška neće biti dostupna, osim za instalaciju i aktivaciju licenci. Program traje tačno jednu godinu, do 13. oktobra 2026.

Kako da se prijavite

Do ESU opcije možete doći direktno iz Windows 10 podešavanja:

Otvorite Settings.

Idite na Updates & Security → Windows Update.

Videćete obaveštenje da se podrška za Windows 10 završava 14. oktobra 2025.

Kliknite na link “enroll now” i pratite instrukcije.

Ako opcija nije prikazana, obavezno instalirajte najnovija ažuriranja i restartujte računar, jer je funkcija uvedena tek u avgustu 2025.

Tri načina da dobijete produženu podršku

Microsoft nudi više opcija za dobijanje besplatnih ažuriranja:

Iskoristite 1.000 Microsoft Rewards poena – najjednostavniji put, ako već imate nagradne poene.

Sinhronizujte Windows Backup sa OneDrive-om – moguće je da će vam biti potreban dodatni prostor u oblaku.

Platite $30 – prvobitno planirana cena, i dalje dostupna onima koji žele jednostavno rešenje.

Zašto je ovo važno

Mnogi korisnici i dalje ostaju na Windows 10 jer:

njihovi računari ne ispunjavaju hardverske uslove za Windows 11,

žele da izbegnu prelazak na sistem sa sve većim AI fokusom,

koriste specijalizovane programe ili poslovne sisteme vezane za Windows 10.

Besplatna dodatna godina može da obezbedi dragoceno vreme za nabavku novog računara ili planiran prelazak na Windows 11.

