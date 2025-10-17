Windows 10 na kraju puta

Sredinom oktobra prestaje podrška za Windows 10 i to je definitivno. Svi oni koji su se nadali da će u zadnji čas rokovi biti pomereni sada hitno moraju nešto da preduzmu. Da vidimo koje su opcije na raspolaganju…

Najzad ćete kupiti novi PC sa već instaliranim Windows-om 11…

Autor: Pavle Peković

Prošli smo kroz kraj podrške za Windows XP, zatim Windows 7 i „preživeli“. Bilo je onih koji su imali nekih izazova pri nadogradnji na novi operativni sistem. Bilo je i onih koji su imali manjih ili većih sigurnosnih problema jer su ostali na starom operativnom sistemu. Ipak, prestanak podrške za Windows 10 donosi nešto veći izazov, primarno iz dva razloga.

Prvi razlog je što su sigurnosne pretnje napredovale i umesto potencijalnih problema s virusima koji uspore računar, sada masovno imamo kriptolokere i viruse koji ga potpuno onesposobe za rad.

Drugi razlog je što mnogi računari ne zadovoljavaju kriterijume za Windows 11. Po sajtu Statcounter, oko 65 odsto računara u Srbiji je na Windows-u 10. U celom regionu je slično. Ako procenimo da je polovina starija od šest-sedam godina, što je neka orijentaciona granica iza koje većina računara ne zadovoljava zahteve Windows-a 11, jasno je da imamo ozbiljan problem. Svetski prosek računara s Windows-om 10 je nešto manji, ali to je i dalje oko 50 odsto u avgustu. Možda nije nešto na šta ćete pomisliti odmah, ali šta raditi s tolikim elektronskim otpadom? Ovo su samo neka od otvorenih pitanja, a ima ih još.

Šta će se izvesno desiti?

Prestanak podrške za Windows 10 je tu: 14. oktobra 2025. Nakon 10 godina, od 14. oktobra, Microsoft više neće pružati besplatna softverska ažuriranja, tehničku podršku ili sigurnosne ispravke za Windows 10. Vaš računar će i dalje raditi, ali svakim danom se povećava rizik od sigurnosnih problema. Hakeri će biti motivisani da više nego ikada traže propuste u Windows-u 10 jer će imati mnogo više vremena da eksploatišu te propuste. Sada, prvo sledeće ažuriranje obično otklanja propust.

Nadogradnja na Windows 11 je besplatna, ali ne mogu svi računari da se nadograde… Preuzmte PC Health Check aplikaciju i proverite

Imamo iskustvo s prestankom podrške za Windows XP i Windows 7, kada smo videli porast zaražavanja na operativnim sistemima kojima je prestala podrška. Danas, s kriptolokerima, sve dobija novi nivo potencijalnih problema. Tome doprinosi i procenat računara koji su još uvek na Windows-u 10. Za poređenje, u decembru 2019, tik pred prestanak podrške za Windows 7, procenat računara na ovom operativnom sistemu bio je oko 26. Sada je skoro dvostruko veći.

Koje su opcije na raspolaganju?

1 Ne uradim ništa i nastavim da koristim Windows 10

Veliki broj korisnika će, barem u početku, izabrati ovu opciju. Kada je sigurnost u pitanju, preveliki broj njih preduzima mere zaštite tek nakon incidenta. Neki kažu tradicionalno „neće mene“. Neki se uzdaju u dobar antivirus sistem. Nažalost, ovi sistemi ne pokrivaju sve scenarije kako maliciozni softver i hakeri mogu napraviti štetu.

S druge strane, postoje i realne situacije u kojima korisnik nema rešenja. To smo videli i s prethodnim verzijama Windows-a. Recimo, računar koji kontroliše neku mašinu ili uređaj gde nema nove verzije ili novo rešenje zahteva kompletnu zamenu ili slično. U tim retkim slučajevima ostaje što restriktivnija izolacija takvog računara. Ako je moguće, ne povezivati ga u mrežu ili barem ne na Internet. Videli smo ranije i praksu da se računari koji nisu migrirani na novi operativni sistem drže u odvojenom segmentu mreže sa znatno restriktivnije postavljenim pravilima.

2 Pokrenem proceduru za besplatni prelazak na Windows 11

Nažalost, ne mogu svi računari da se nadograde na Windows 11. Možete vrlo jednostavno da proverite odmah da li vaš računar može da se nadogradi. Preuzmite PC Health Check aplikaciju sa ovog linka: https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp. Startujte aplikaciju, kliknite Check now i to je sve.

Ako računar može da se nadogradi na Windows 11, pokrenite Upgrade. Jednostavno je kao kada instalirate redovna ažuriranja. Svi podaci i većina podešavanja biće zadržani iako je uvek najbolja praksa da se napravi sigurnosna kopija podataka (backup) pre ažuriranja.

3 Nabavim novi računar

Ako računar ne može da se nadogradi, ostaje da kupite novi, najbolje s već instaliranim Windows-om 11 – tako je najisplativije kupiti Windows. Ima poziva da se zadrži stari računar i pređe na drugi operativni sistem, uglavnom Linux. Nije realno očekivati da će se prelazak na drugi operativni sistem masovno desiti. Neki pak pominju alate kojima se pri instalaciji može zaobići provera hardvera i pored toga što, recimo, procesor nije podržan ili sistem nema TPM 2.0 čip, ipak instalirati Windows 11. Iako će u jednom broju slučajeva to raditi, pitanje je da li će raditi pouzdano i šta će se desiti nakon nekog od narednih redovnih Windows nadogradnji. Microsoft sigurno neće testirati nove nadogradnje na nepodržanom hardveru.

4Platim za nastavak podrške (Extended Security Updates – ESU)

Kao i za prethodne operativne sisteme na kraju podrške, i za Windows 10 postoji ESU program (Extended Security Updates). Ovaj program omogućuje samo sigurnosna ažuriranja, ne i tehničku podršku, nove funkcionalnosti i slično. Ako niste u prilici da zamenite nepodržani računar novim, ili iz bilo kog drugog razloga ne možete da uradite nadogradnju s Windows-a 10 na Windows 11, ovo je opcija kupovine dodatnog vremena.

ESU se plaća na godišnjem nivou. Za poslovne korisnike, cena je 61 dolar za prvu godinu. Svake sledeće godine iznos se duplira, a maksimum je tri godine. Za kućne korisnike i Windows 10 Home, cena je 30 dolara za godinu dana i ne može se dalje produžavati. Ovim korisnicima Microsoft je ponudio i opciju da ne plate 30 dolara ako koriste Microsoft Account i ako urade backup svojih podešavanja koristeći Windows Backup aplikaciju. Većina korisnika Windows-a 10 već je dobila „ponudu“ za ESU. Procedura je veoma jednostavna i samo treba slediti uputstva. Za poslovne korisnike, ESU se može kupiti i kod lokalnih Microsoft partnera.

Ostali softver za Windows 10

Podrška prestaje 14. oktobra i za Office 2016 i Office 2019. Razlog za prestanak dve verzije Office paketa u isto vreme jeste to što Office 2016, kao i prethodne verzije, ima podršku „5+5“ – pet godina mainstream podrške i pet godina extended podrške. Za Office 2019 je skraćena extended podrška na dve godine. Za verzije 2021 i 2024, podrška je pet godina. Dakle, podrška za Office 2021 prestaće 13. oktobra 2026. dok će za Office 2024 prestati 9. oktobra 2029. godine.

Zastupljenost raznih verzija Windows-a u Srbiji (izvor: Statcounter)

Zanimljivo je da je podrška za Office 2016 i Office 2019 za konektovanje na Microsoft 365 usluge (Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive) već prestala 10. oktobra 2023. godine. To ne znači da neko ko koristi Office 2016 i 2019 ne može da koristi ove cloud usluge, već da konektovanje nije podržano, tj. da Microsoft u nekim sledećim ažuriranjima svojih cloud servisa neće testirati i voditi računa da će uspešno raditi sa ovim verzijama Office paketa. Neki korisnici su, recimo, kupili Office 2016, a naknadno su rešili da koriste Microsoft 365. Zato su kupili jeftiniji Microsoft 365 Business Basic jer im ne treba skuplji paket koji obuhvata i licencu za instalaciju Office-a, jer ga već imaju. Da li će i kada imati problema s konektovanjem, niko ne može da kaže.

Ako imate Windows 10 i koristite Office aplikacije iz nekog od Microsoft 365 paketa, ove aplikacije će nastaviti da dobijaju redovna sigurnosna ažuriranja još tri godine, tačnije do 10. oktobra 2028. Nove funkcionalnosti će prestati da stižu već naredne godine.

Ostali proizvođači softvera za Windows će očekivano u nekom trenutku prestati da daju podršku za njihov softver ako radi na Windows-u 10. Verovatno će novije verzije softvera u listi zahteva imati samo Windows 11.

Većina postojećeg softvera koji se koristi na Windows-u 10 radiće na Windows-u 11 bez izmena i bilo kakvih problema. Naravno, uvek je dobra praksa kreiranja test okruženja sa Windows-om 11 i novim računarima kako bi se testirale sve aplikacije, servisi i funkcionalnosti koje se koriste.

Migracija i izazovi, ali i prilike prelaska na novo

Sve ovo pravi dodatni pritisak na korisnike da pređu sa Windows-a 10 na Windows 11. Na istom računaru, prelazak je uglavnom bezbolan – in-place nadogradnja zadržava većinu podešavanja, aplikacija, podataka, tj. funkcioniše praktično kao bilo koje redovno Windows ažuriranje. Prelazak na novi računar iziskuje nešto više posla. Već neko vreme oni koji koriste Microsoft Account mogu da koriste Windows Backup aplikaciju da sačuvaju podešavanja, aplikacije, kredencijale i slično. Sačuvane podatke mogu lako da primene na novi računar. Za poslovne korisnike, odskoro je dostupan Windows Backup for Organizations koji obavlja navedeni posao koristeći Work/School Account umesto Microsoft Account-a. Ako dokumenta čuvate na OneDrive-u ili slično, onda će kompletan prelazak na novi PC biti veoma jednostavan.

ESU se plaća na godišnjem nivou. Za poslovne korisnike, cena je 61 dolar za prvu godinu. Svake sledeće godine iznos se duplira, a maksimum je tri godine. Za kućne korisnike i Windows 10 Home, cena je 30 dolara za godinu dana i ne može se dalje produžavati

Prelazak na novi, drugačiji operativni sistem iziskuje vreme, trud i resurse, posebno za one čiji računar ne zadovoljava zahteve Windows-a 11 pa moraju da kupe novi. Ako je već tako, onda treba iskoristiti priliku jer su i računari i Windows znatno napredovali od onoga što imate na starom Windows 10 PC-ju. Hardverski, novi računar će biti primetno brži. Ako je laptop, uglavnom je očekivano i duže trajanje baterije. Osim toga, na nivou hardvera su dodati brojni sigurnosni mehanizmi koje Windows ume da koristi kako bi povećao bezbednost. Ipak, hardverski najzanimljiviji iskorak su Copilot+ PC. Ovo su računari koji zadovoljavaju hardversku specifikaciju koja, između ostalog, zahteva da imaju NPU (Neural Processing Unit), dodatni procesor namenjen za AI zadatke. Trenutno su dostupni u formi laptopa (ultrabooks) u srednjoj i višoj klasi. Donose odlične performanse uz celodnevno trajanje baterije, ali i otvaraju nove funkcionalnosti koje koriste NPU. Windows 11 na Copilot+ PC-ju već sada ima znatno više mogućnosti nego na običnom PC-ju.

Prelazak na novi operativni sistem zahteva manje ili više angažovanja, za neke i dodatne finansijske

izdatke, ali i otvara mogućnosti za unapređenje sigurnosti i produktivnosti, kao i alate za ulazak u svet veštačke inteligencije. Ostanak na Windows-u 10 će s vremenom dovesti do povećanja sigurnosnih rizika, ali i problema s novijim verzijama softvera drugih proizvođača, podrškom za novije uređaje…