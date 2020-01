Windows 10: Nova godina i nove ranjivosti

Windows 10 korisnici se ovih dana suočavaju sa još jednom ranjivošću, te im se preporučuje da što pre preuzmu nova sigurnosna ažuriranja. Problem je u tome što veliki broj korisnika nije u mogućnosti da tu akciju sprovede do kraja, i instalira update koji se opisuje kao „bezbednosna mera od vitalnog značaja“.

Nakon što je otkrivena nova ranjivost bezbednosni eksperti su objasnili da se radi o propustu u okviru Windows operativnog sistema koji bi napadačima mogao da omogući da napade maskiraju u legitimne aktivnosti u okviru mreže, te da na uređaje žrtava neometano distribuiraju maliciozne sadržaje. Bezbednosni propust je prilično ozbiljan, a kao lek se preporučuju January 2020 Patch Tuesday zakrpe koje efikasno saniraju pomenutu ranjivost.

Microsoft je brzo reagovao na upozorenja, i korisnicima omogućio da preuzmu neophodna ažuriranja, ali je problem u tome što jedna verzija izaziva probleme kada se počne sa instaliranjem zakrpa. Radi se o verziji KB4528760, koju je veliki broj korisnika označio kao problematičnu, budući da se na nekim uređajima tokom instalacije pojavljuje poruka “There were problems installing some updates, but we’ll try again later. 2020-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems (KB4528760) – Error 0x800f0988. Troubleshooter, sfc, dism don’t fix error”.

Neki korisnici su se žalili i na to da sigurnosne zakrpe ometaju rad računara, a još uvek nije poznato koliko je greška ozbiljna i koliko je korisnika pogođeno.

Izvor: Express

Podelite s prijateljima

Tweet