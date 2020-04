Windows 10 podržava bežični prenos podataka na i sa Samsung telefona

Prebacivanje fotografija ili fajlova sa računara na telefon može se pretvoriti u igranku sa USB kablom i mejlom, ali Microsoft i Samsung sada imaju bolji način.

Najnovija Windows 10 Insider verzija omogućava korisnicima jednostavan drag and drop fajlova preko WiFi-a do i sa svih podržanih Samsung pametnih telefona poput Galaxy S10 ili S20, kako piše SamMobile.

Microsoft je već počeo da olakšava rad između Android/Samsung uređaja i računara. Prošlog meseca je uveo copy/past sa Windows 10 na Samsung telefone i već korisnicima omogućava da prime obaveštenja i čak odgovaraju na pozive sa bilo kog Android telefona. Aplikacije trećih strana već godinama podržavaju slične funkcije (i ne zaboravimo Microsoft-ov ActiveSync za Windows Mobile), ali to će olakšati glavnim korisnicima.

Sve što vam treba je Microsoft-ova aplikacija Your Phone i Samsung-ova Link to Windows. Možete duže da držite fajlove ili fotografije koje želite da premestite iz telefona, a zatim izaberete sve one koje želite da prebacite na svoj računar. Da biste prebacili fajlove sa računara na telefon, samo ih prevucite i ispustite u prozor Your Phone.

Ograničenje na 512 MB i 100 fajlova

Postoji nekoliko upozorenja. Veličina fajlova je ograničena na 512 MB, tako da neće raditi, na primer, da veći HD film sa vašeg računara prebacite na telefon. Prenosi su takođe ograničeni na 100 fajlova, tako da slanje velike serije fotografija sa vašeg telefona na PC takođe neće biti potpuno lagano. Na kraju, vaš telefon i računar treba da budu na istoj WiFi mreži i za uslugu je potrebna Samsung-ov Link to Windows 1.5, koja nije nužno podržana na svim Galaxy uređajima.

Opcija bi trebalo da olakša prebacivanje Samsung i Windows korisnicima, a kao što je već pomenuto, za sada je predstavljena samo na najnovijoj Windows 10 Insider verziji, ali bi trebalo da bude predstavljena svima u sledećem generalnom izdanju.

Izvor: Engadget

