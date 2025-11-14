Windows 10 stigao do kraja — i korisnici beže ka Mac‑ovima
Kada je Windows 10 14. oktobra 2025. zvanično zašao u fazu bez podrške, to je izazvalo neočekivan obrnut tok korisnika — ne ka novom Windows 11, već ka uređajima iz Apple ekosistema. Prema izveštaju analitičke firme Counterpoint Research, globalna isporuka PC‑ja beleži rast od 8,1 % u trećem kvartalu 2025. godine, dok isporuke Mac‑ova beleže skok od 14,9 % u odnosu na prošlu godinu.
Zašto prelazak ka Mac‑ovima?
Jedan od glavnih razloga za ovu promenu je to što značajan broj desktop uređaja ne ispunjava minimalne hardverske zahteve za Windows 11 — posebno nedostatak TPM 2.0 čipa i novije generacije procesora. Za mnoge korisnike to znači da kupovina novog računara nije opcija, pa su u potrazi za alternativom koja neće zahtevati ponovnu investiciju. Mac uređaji sa Apple M‑serijom čipova i jedinstvenom hardversko‑softverskom integracijom postaju privlačniji izbor.
Šta to znači za tržište?
Za potrošače, ovakav pomak znači da prelazak na macOS više nije rezervisan za entuzijaste ili korisnike kreativne industrije — sve više razmatraju ga „obični“ korisnici i mala preduzeća. Apple je strateški iskoristio trenutak kada još mnogi rade sa transparentima da su prisiljeni na promena sistema. Istovremeno, PC proizvođači beleže rast, ali Mac‑ova stopa je najizraženija — što sugeriše da migracija nije samo zbog zamene opreme već i platforme.
Da li je sada vreme za prelazak?
Ako razmišljate da se prebacite — razmotrite sledeće:
- Da li vaš trenutni uređaj ispunjava zahtev za Windows 11? Ako ne, prelazak na Mac može biti dugoročno održiva opcija.
- Koji je vaš radni tok? Ako koristite Microsoft 365 aplikacije, migracija na Mac je danas puno lakša nego ranije.
- Koliko vam je važna fleksibilnost konfiguracije? Mac uređaji pružaju visok nivo pouzdanosti i integracije, ali manje su „otvoreni“ za nadogradnje nego PC‑ji.
Ceo trenutni talas rastuće popularnosti Mac‑ova podstaknut je upravo prestankom podrške za Windows 10 — i moguće je da preseka nije samo trenutni, već da signalizira dugoročniju promenu u navikama korisnika.
Izvor: Techradar