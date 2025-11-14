Windows 10 stigao do kraja — i korisnici beže ka Mac‑ovima

Kada je Windows 10 14. oktobra 2025. zvanično zašao u fazu bez podrške, to je izazvalo neočekivan obrnut tok korisnika — ne ka novom Windows 11, već ka uređajima iz Apple ekosistema. Prema izveštaju analitičke firme Counterpoint Research, globalna isporuka PC‑ja beleži rast od 8,1 % u trećem kvartalu 2025. godine, dok isporuke Mac‑ova beleže skok od 14,9 % u odnosu na prošlu godinu.

Zašto prelazak ka Mac‑ovima?

Jedan od glavnih razloga za ovu promenu je to što značajan broj desktop uređaja ne ispunjava minimalne hardverske zahteve za Windows 11 — posebno nedostatak TPM 2.0 čipa i novije generacije procesora. Za mnoge korisnike to znači da kupovina novog računara nije opcija, pa su u potrazi za alternativom koja neće zahtevati ponovnu investiciju. Mac uređaji sa Apple M‑serijom čipova i jedinstvenom hardversko‑softverskom integracijom postaju privlačniji izbor.

Šta to znači za tržište?

Za potrošače, ovakav pomak znači da prelazak na macOS više nije rezervisan za entuzijaste ili korisnike kreativne industrije — sve više razmatraju ga „obični“ korisnici i mala preduzeća. Apple je strateški iskoristio trenutak kada još mnogi rade sa transparentima da su prisiljeni na promena sistema. Istovremeno, PC proizvođači beleže rast, ali Mac‑ova stopa je najizraženija — što sugeriše da migracija nije samo zbog zamene opreme već i platforme.

Da li je sada vreme za prelazak?

Ako razmišljate da se prebacite — razmotrite sledeće:

Da li vaš trenutni uređaj ispunjava zahtev za Windows 11? Ako ne, prelazak na Mac može biti dugoročno održiva opcija.

Koji je vaš radni tok? Ako koristite Microsoft 365 aplikacije, migracija na Mac je danas puno lakša nego ranije.

Koliko vam je važna fleksibilnost konfiguracije? Mac uređaji pružaju visok nivo pouzdanosti i integracije, ali manje su „otvoreni“ za nadogradnje nego PC‑ji.

Ceo trenutni talas rastuće popularnosti Mac‑ova podstaknut je upravo prestankom podrške za Windows 10 — i moguće je da preseka nije samo trenutni, već da signalizira dugoročniju promenu u navikama korisnika.

