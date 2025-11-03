Windows 11 bag: Task Manager odbija da se zatvori

Kompanija Microsoft je potvrdila da postoji problem koji korisnicima Windows-a 11 onemogućava zatvaranje Task Manager-a nakon instalacije opcionog oktobarskog ažuriranja.

Ova potvrda stiže nakon brojnih prijava korisnika koji su primetili da Task Manager nastavlja da radi u pozadini i nakon što se aplikacija zatvori pomoću dugmeta „Close“ (X), što dovodi do raznih problema s performansama – od zastajkivanja do preopterećenja procesora.

„Nakon instalacije Windows ažuriranja objavljenih 28. oktobra 2025. ili kasnije (KB5067036), možete naići na problem zbog kojeg se zatvaranjem Task Manager-a pomoću lose (X) proces ne prekida u potpunosti. Kada ponovo otvorite Task Manager, prethodna instanca i dalje radi u pozadini iako prozor nije vidljiv,“ navodi Microsoft. „To dovodi do pojave više kopija procesa taskmgr.exe koje troše resurse sistema i mogu da pogoršaju performanse uređaja. Dodatne instance prikazuju se kao ‘Task Manager’ u kartici Processes i kao ‘taskmgr.exe’ u kartici Details“.

Iako nekoliko aktivnih instanci Task Manager-a obično ne izaziva probleme, Microsoft upozorava da greška postaje ozbiljna kada ih se nakupi na desetine, jer tada mogu „primetno da uspore rad drugih aplikacija“.

Dok je istraga u toku i zvanična zakrpa još nije objavljena, Microsoft je ponudio privremeno rešenje za korisnike koji su instalirali oktobarsko preview ažuriranje (KB5067036). Podrazumeva da ručno zatvore svaku instancu procesa kroz novi prozor Task Manager-a klikom na „End Task“ ili da sve zatvore odjednom pomoću komandne linije: kliknite Start ili pritisnite Windows taster, upišite cmd ili Command Prompt, iz rezultata izaberite Command Prompt, potom desni klik → Run as administrator (pokreni kao administrator), nakon toga se u prozoru koji se otvori unesite sledeću komandu i pritisnite Enter: taskkill.exe /im taskmgr.exe /f

Opciono ažuriranje KB5067036, objavljeno 28. oktobra, donosi osveženi Start meni i počinje da uvodi bezbednosnu funkciju Administrator Protection. Pošto je reč o neobaveznom ažuriranju, potrebno ga je ručno instalirati klikom na opciju „Download and install”, osim ako korisnici nemaju uključenu opciju „Get the latest updates as soon as they’re available”, koja omogućava automatsku instalaciju.

Objavom KB5067036 ažuriranja, Microsoft je takođe popravio alat Media Creation Tool (MCT), koji sada ponovo radi nakon što je prethodno prestao da funkcioniše na ažuriranim računarima sa Windows-om 10 i Windows-om 11 Arm64.

Pored toga, ovo ažuriranje uključuje i rešenje za grešku 0x800F081F, koja je pogađala Windows 11 verziju 24H2 nakon instalacije januarskog preview kumulativnog ažuriranja (KB5050094) i kasnijih verzija.