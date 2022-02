Windows 11 će uskoro biti zatvoren za sve koji nemaju internet

Windows 11 je izašao pre oko šest meseci, i iako mu je od lansiranja bila potrebna internet veza za Home izdanje, Microsoft je ostavio opciju van mreže za Windows 11 Pro.

Doba oflajn instalacije Windows-a je završeno

To je verzija operativnog sistema koju koriste IT profesionalci – ali ti dani se završavaju. U najnovijoj verziji Windows 11 Preview, Microsoft napominje da Windows 11 Pro sada zahteva internet vezu kada prvi put podešavate svoj uređaj. Nije sasvim jasno kada će ovo ažuriranje biti isporučeno u stvarnoj verziji operativnog sistema Windows 11, ali će verovatno biti u nekom trenutku ove godine.

Dakle, ako imate uređaj za koji želite da imate potpuno oflajn instalaciju operativnog sistema Windows 11, možda bi trebalo da ga instalirate. Ovih dana, sada kada je toliko usluga koje svakodnevno koristimo onlajn, lako je zapitati se na koga bi to zapravo uticalo. Međutim, nemaju svi internet. Ovo bi moglo negativno uticati na korisnike u delovima sveta bez pouzdanog interneta, kao i na IT profesionalce koji vole da imaju potpunu kontrolu nad uređajima koje postavljaju u svoje korisničke baze.

Windows 11 Home, zbog potrebne internet veze, već je noćna mora za korisnike u bilo kojoj od ovih situacija, ali sada kada se zahtev premešta i na Windows 11 Pro, to sužava privlačnost operativnog sistema. To je još jedan potez koji će Microsoftu dati veći pristup podacima, što ima mnogo smisla. Ali to dolazi po cenu pogodnosti za mnogo ljudi. I, definitivno postoje oni koji će biti zaglavljeni sa Windows 10 uređajima zbog nedostatka pristupa stabilnim ili pouzdanim internet vezama.

Izvor: Techradar

