Windows 11 donosi bolji kvalitet Bluetooth-a

Microsoft rešava problem prigušenog kvaliteta zvuka na Bluetooth slušalicama uvođenjem nove LE Audio funkcije za Windows 11. Izgrađena na bazi Bluetooth Low Energy radio specifikacije, LE Audio koristi novi algoritam kompresije koji rezultira zvukom višeg kvaliteta za koji Microsoft kaže da će „drastično“ poboljšati audio iskustvo u igrama i pozivima na Windows 11.

„Kada koristite LE Audio uređaj sa Windows 11 računarom koji podržava super širokopojasni stereo, prelazak na ćaskanje u igrama više ne izaziva nagli pad kvaliteta zvuka“, objašnjava Mike Ajax, glavni menadžer programa u Microsoft-u. Zvuk u igrama će ostati u stereo formatu i strimovati se u super širokopojasnom kvalitetu, umesto ograničenog iskustva Bluetooth Classic-a.

LE Audio koristi brzinu uzorkovanja od 32kHz dok koristi glasovne aplikacije poput Teams-a ili Discord-a i zamenjuje Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) i Hands-Free Profile (HFP) Bluetooth Classic-a. HFP je koristio brzinu uzorkovanja od 8 kHz i rezultirao je prigušenim zvukom, ali većina Bluetooth slušalica sada podržava poboljšanu kompresiju zvuka i bolju brzinu uzorkovanja za „širokopojasni“ ili „super širokopojasni“ glas.

Podrška za LE audio će takođe poboljšati pozive u aplikacijama poput Microsoft timsa. Iako tims koristi prostorni audio za žičane slušalice, on zavisi od stereo zvuka i ranije nije bio podržan na Bluetooth slušalicama. Podrška za super širokopojasni stereo zvuk preko Bluetooth LE audio omogućava prostorni audio u timu i može se uključiti u podešavanjima zvuka unutar klijenta timsa na operativnom sistemu Windows.

Sve što vam je potrebno su Bluetooth slušalice koje podržavaju Bluetooth LE audio, kao i računar sa operativnim sistemom Windows 11 koji takođe podržava LE audio i ima najnovije drajvere i 24H2 ažuriranje za Windows 11. Postojeći računari bi trebalo da dobiju potrebna ažuriranja drajvera kasnije ove godine, a Microsoft očekuje da će „većina novih mobilnih računara koji se pojave krajem 2025. godine imati podršku iz fabrike“.

Izvor: TheVerge