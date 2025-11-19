Windows 11 gaming mode: Microsoft ponovo propušta šansu

Novo izdanje gaming moda u Windows 11 trebalo je da bude odgovor na sve veće zahteve igrača — bolja kontrola nad sistemom, čist interfejs fokusiran na igranje, jak režim za konzolnu upotrebu i optimizacija koja oslobađa resurse. Umesto toga, ono što dobijamo više podseća na polovičan pokušaj nego na pravo rešenje. Na testovima i u praksi pokazalo se da funkcija i dalje pati od fragmentacije, neusaglašenih softverskih dodataka i slabog pomaka u smislu performansi.

Koliko gaming moda zaista donosi igračima?

Glavna ideja bila je jasna: omogućiti korisnicima da Windows 11 uđe u poseban režim posvećen igranju — da sistem „oladi” pozadinske procese, smanji potrošnju memorije i energije, prikaže jedinstveni launcher sa igrama iz svih prodavnica i unapredi iskustvo igre na TV-ekranima i sa kontrolerom. Međutim, u praksi je primećeno da novi režim ne donosi značajan porast performansi. Kada je sistem već optimizovan, razlika u broju sličica u sekundi (FPS) gotovo da ne postoji. Umesto toga, i dalje se javljaju problemi sa drajverima, nekompatibilnost određenih aplikacija i potreba za specifičnim podešavanjima koja ga čine nepristupačnim prosečnim korisnicima.

Za igrače to znači da, ukoliko već imaju dobro podešen sistem, nova funkcija neće doneti vidno poboljšanje. Ipak, potencijal za korisnike koji žele da koriste Windows kao kućnu konzolu postoji. Ideja o jednom mestu koje okuplja igre iz različitih platformi, poput Steama, Epic Games Store-a i Xbox aplikacije, ima smisla, ali još uvek nije dovoljno razvijena da bi bila svakodnevno upotrebljiva.

Na strani proizvođača i developera situacija zahteva dodatno ulaganje: bolju podršku za kontrolere, jasniju kategorizaciju podržanih igara, stabilniju integraciju sa softverom za snimanje i streaming i pouzdan rad na desktop i HTPC konfiguracijama. Sve to zahteva vreme i testiranje, a korisnici žele spreman proizvod — ne eksperiment.

Windows 11 gaming mode ima odličnu ideju i veliki potencijal, ali u trenutnoj formi ostaje samo koncept koji pokazuje gde Microsoft želi da ide, ali ne i da je već stigao tamo. Ako kompanija zaista želi da uđe u ozbiljan gaming ekosistem, mora da usavrši ovu funkciju, ukloni tehničke prepreke i pruži stabilno iskustvo svim korisnicima — ne samo onima sa najnovijim računarima.

