Windows 11 i funkcija video pozadina

Microsoft je počeo da testira mogućnost korišćenja video pozadina na Windows 11. Ova funkcija je primećena u najnovijim verzijama Windows 11 i omogućava vam da postavite video datoteke poput MP4 ili MKV kao pozadinu radne površine.

Video snimci se reprodukuju svaki put kada pogledate radnu površinu, slično rešenjima trećih strana poput Wallpaper Engine-a. Microsoft je ranije podržavao video pozadine u Windows Vista-i kao funkciju DreamScene za Ultimate verziju operativnog sistema, ali je DreamScene izbačen iz Windows 7.

Video pozadine su veoma tražena funkcija za korisnike Windows-a, a Wallpaper Engine se redovno nalazi na listi 10 najigranijih aplikacija i igara na Steam-u jednostavno zbog toga koliko ljudi ima instaliranu i pokrenutu aplikaciju.

Microsoft je godinama testirao dinamičke animirane pozadine za Windows 11, a prethodni dizajn je čak otkrio kako tačno izgledaju ranije ove godine. Ove dinamičke pozadine je trebalo da budu isporučene 2023. godine, ali nikada nisu stigle do izdajne verzije Windows 11.

Izvor: TheVerge