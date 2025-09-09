Windows 11 uvodi alat za lokalno bekapovanje i prenos podataka između računara

Microsoft razvija novi alat za backup i prenos podataka u okviru Windows 11 sistema, koji će znatno pojednostaviti prebacivanje fajlova i podešavanja sa starog na novi računar.

Alat je osmišljen da ubrza i olakša prelazak na novi računar

Alat je trenutno dostupan članovima Windows Insider programa, ali se uskoro očekuje i šire uvođenje.

Alat omogućava lokalni prenos podataka između dva Windows 11 računara povezana na istu mrežu. Za razliku od klasičnih ručnih metoda, ovaj Microsoftov sistem omogućava prenos ne samo ličnih fajlova, već i korisničkih preferencija i sistemskih podešavanja, pružajući potpunije i brže prilagođavanje novom računaru.

Proces prenosa je jednostavan: korisnik pokreće Windows Backup aplikaciju na starom računaru i bira opciju „Transfer information to a new PC“. Aplikacija zatim generiše jedinstveni kod koji povezuje oba uređaja. Nakon uspostavljanja veze, korisnik može izabrati konkretne foldere i fajlove za prenos, a zatim klikom na „Start Transfer“ pokrenuti proces putem lokalne mreže.

Na kraju, Windows prikazuje rezime svega što je uspešno preneseno, kako bi korisnici mogli da potvrde da su svi važni podaci i podešavanja preneseni pre nego što završe postavljanje novog računara.

Međutim, alat ima i ograničenja: ne prenosi instalirane programe, fajlove sa enkriptovanih diskova, sistemske fajlove, kao ni sadržaj sa OneDrive-a. Microsoft je isključio OneDrive jer već nudi zasebno rešenje za bekap u oblaku.

Ovaj novi alat je osmišljen da ubrza i olakša prelazak na novi računar, naročito korisnicima koji nisu vešti sa manuelnim premeštanjem fajlova ili podešavanja. Sa jednostavnim interfejsom i vođenim koracima, alat nudi pristupačno rešenje za kućne i lične korisnike koji žele da brzo i bez stresa prenesu svoj digitalni svet na novi uređaj.

Izvor: Ubergizmo