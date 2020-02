Windows 7 bug sprečava gašenje računara

Neobična greška pogađa sve više Windows 7 računara, a u obliku poruke “You don’t have permission to shut down this computer” svaki put kada se pokuša gašenje ili restartovanje uređaja.

Poreklo greške još uvek nije poznato, a korisnici se u poslednje dve nedelje nose sa ovim problemom. Tako su pronašli privremeno rešenje, u okviru kojeg je neophodno da kreiraju drugi admin nalog, te se na njega uloguju, i potom vrate na prvi nalog i računar ugase bez problema. Nevolja je u tome što koraci moraju da se ponove svaki put kada se uređaj isključuje, pa se tako ne radi o rešenju, već o prinudnoj meri.

Drugo rešenje uključuje komandu Windows+R, uz pomoć koje se otvara Run prozor, u koji se potom unosi „gpedit.msc,“ da bi se potom u Group Policy Editor prozoru otišlo na Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options, te u Security Options panelu kliknulo na “User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode,” i izabralo Enable. Potom se ponovo otvori Run prozor, ali se ovoga puta ukuca “gpupdate /force” i pritisne Enter. Nakon toga se uređaj normalno isključuje i restartuje.

