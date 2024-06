Windows Defender antivirus: 5 podešavanja koja treba prvo promeniti

Windows Defender je pouzdano antivirusno rešenje ugrađeno u sam Windows.

Svi Windows računari koriste Microsoftov antivirus po defaultu

Ukoliko niste instalirali neki drugi antivirus program na vašem Windows 11 ili Windows 10 računaru, vaš PC ga trenutno koristi. Dobra vest je da je Microsoftov Defender antivirus dizajniran da “samo radi” bez mnogo podešavanja i ima razumne početne vrednosti. Ipak, postoje različita podešavanja koja možda želite da promenite u antivirusnom programu ugrađenom u vaš računar.

Evo jednog podešavanja koje više ne morate da menjate: Windows Defender sada automatski blokira “potencijalno neželjene aplikacije” (PUAs). Špijunski softver, adver i drugi nepotrebni softver koji verovatno ne želite da instalirate se automatski blokiraju — više ne morate uključivati dodatnu zaštitu.

Zaštitite svoje fajlove kontrolisanim pristupom folderima

Windows Defender antivirus ima posebno korisnu funkciju nazvanu “kontrolisani pristup folderima” koja je po defaultu isključena. Ona pruža dodatnu zaštitu od ransomware-a i drugog malicioznog softvera, sprečavajući opasan softver da manipuliše fajlovima u osetljivim folderima poput Documents foldera. Možete aktivirati kontrolisani pristup folderima za dodatnu zaštitu vaših fajlova — iako bi trebalo da imate backup važnih fajlova. Backup je uvek bitan. Imajte na umu da, ako aktivirate kontrolisani pristup folderima, on može blokirati aplikacije kojima verujete da pristupe vašim fajlovima. Tada ćete morati da odete u prozor Windows Security i dodate te aplikacije na listu dozvoljenih. Zato je ova funkcija po defaultu isključena — verovatno ćete morati da malo podešavate. To može biti posebno nezgodno za gejmere, jer PC igre često žele pristup Documents folderu kako bi sačuvale fajlove igre tamo. Ali, ako želite dodatnu sigurnost za vaše fajlove, moglo bi biti vredno truda. Da aktivirate kontrolisani pristup folderima, otvorite aplikaciju “Windows Security” iz Start menija, izaberite “Virus & threat protection,” i zatim izaberite “Manage ransomware protection.” Ovde možete uključiti “Controlled folder access.” Linkovi ovde će vam omogućiti da vidite istoriju blokiranih aplikacija, izaberete koji folderi su zaštićeni, i kontrolišete koje aplikacije su dozvoljene kroz zaštitu kontrolisanog pristupa folderima.

Isključite nepotrebna obaveštenja

Iako Microsoft Defender obično radi tiho u pozadini, postoji jedna nepotrebna stvar koja vas može uznemiravati. Defender pokušava da izvrši potpunu sistemsku skeniranje u pozadini jednom dnevno — kada ne koristite računar. Nakon uspešnog skeniranja, poslaće vam obaveštenje da “Nisu pronađene nove pretnje.” Jasno je da Microsoft želi da znate da Defender radi nešto. Ali, da li stvarno morate da budete prekinuti popup obaveštenjem koje vam govori da je sve u redu? Mislimo da ne.

Da biste se rešili ovih nepotrebnih obaveštenja, otvorite aplikaciju “Windows Security” iz Start menija i kliknite na ikonu zupčanika “Settings” u donjem levom uglu prozora. Kliknite na link “Manage notifications” ovde, da vidite opcije za obaveštenja. Isključite samo “Recent activity and scan results.” Ako ostavite druge opcije uključene, Windows će vas obavestiti kada pronađe pretnju — ali vam neće reći ako skenira i ne pronađe pretnje. Ovde možete isključiti i druge vrste obaveštenja Defendera — ali su druga obaveštenja korisnija.

Uklonite ikonu iz sistemske trake — posebno drugu ikonu

Windows Defender antivirus dolazi sa plavom ikonom u obliku štita u sistemskoj traci da vam pokaže da je aktivan. To je u redu, ali je dodatna gužva koju možda ne želite ako vam nije potrebna. Još gore, ako ste pretplaćeni na Microsoft 365, možda ćete završiti sa dve plave ikone u obliku štita u sistemskoj traci. Imaćete jednu za Windows Security, koja je ugrađena u Windows, i jednu za Microsoft Defender, koja je deo Microsoft 365. Tehnički gledano, Microsoft Defender je malo drugačiji i ima dodatne funkcije poput nadzora krađe identiteta kao deo vaše pretplate. Zašto imaju gotovo isto ime i ikonu je misterija koju samo Microsoft zna. U svakom slučaju, Microsoft ne nudi očigledan način da isključite ove ikone. Ali možete to uraditi isključivanjem startup aplikacija. To možete uraditi direktno iz Task Managera: Prvo, otvorite Task Manager desnim klikom na prazan deo na traci zadataka i izaberite “Task Manager” — ili pritiskom na Ctrl+Shift+Esc. Zatim, izaberite “Startup apps” (na Windows 11) ili “Startup” tab (Windows 10.) Da isključite ikonu Windows Security u sistemskoj traci, desnim klikom na aplikaciju “SecurityHealthSystray.exe” i izaberite “Disable.” Da isključite ikonu Microsoft Defender uključenu sa Microsoft 365, desnim klikom na aplikaciju “Microsoft Defender” i izaberite “Disable.”

(Takođe možete otići na Settings > Apps > Startup da pronađete alat za upravljanje startup aplikacijama ugrađen u aplikaciju Settings. Možete koristiti koji god alat preferirate — onaj u aplikaciji Settings ili onaj u Task Manageru.)

Sledeći put kada se odjavite sa računara i ponovo prijavite — ili restartujete — ikone u obliku štita Defendera će nestati iz sistemske trake. Čak i nakon što ovo uradite, Windows Defender će i dalje raditi u pozadini. Blokiraće malver i slati obaveštenja kada to uradi. Možete pristupiti njegovim funkcijama iz aplikacije Windows Defender — samo pokrenite “Windows Defender” iz Start menija. Jednostavno se neće pojavljivati u sistemskoj traci vašeg računara.

Postavite izuzetke da ubrzate rad

Većina korisnika računara neće morati da postavlja izuzetke u Windows Defenderu ili bilo kojem drugom antivirus programu. Ali, ako imate vrstu posla koja ima koristi od postavljanja izuzetaka, ovo će biti najvažnije podešavanje koje treba promeniti na ovoj listi. Defender i drugi alati za zaštitu od malvera vrše skeniranje u realnom vremenu fajlova koje koristite na računaru. Ovo je obično prilično brzo, a moderni antivirusni alati ne usporavaju rad mnogo na modernom računaru sa tipičnim opterećenjem. Ali, za određena opterećenja, postoji značajna korist od korišćenja izuzetaka. Ako redovno kreirate ili radite sa mnogo malih fajlova kojima verujete — ili sa nekim vrlo velikim fajlovima kojima verujete — to skeniranje u realnom vremenu može usporiti rad sistema. Ovo je posebno korisno ako koristite virtuelne mašine ili kompajlirate softver, na primer. Isključivanjem foldera sa fajlovima na kojima radite iz skeniranja u realnom vremenu, možete postići poboljšanja u brzini. Ali budite oprezni sa ovim, jer otvarate rupu u svojoj odbrani. Trebalo bi da to radite samo sa folderima kojima potpuno verujete. Nije dobra ideja isključivati foldere sa igrama — živimo u svetu gde je malver distribuiran kroz Steam ažuriranja igara. Ako izuzeci imaju smisla za vaše opterećenje, trebalo bi ih konfigurisati u Windows Defenderu. Da biste to uradili, pokrenite “Windows Security” iz Start menija, kliknite na “Virus & threat protection,” i kliknite na “Manage settings” pod Virus & threat protection settings. Pomaknite se naniže do sekcije Exclusions i kliknite na “Add or remove exclusions.” Zatim, dodajte foldere koje želite da izuzmete iz skeniranja — ali, ponovo, budite apsolutno sigurni da potpuno verujete onome što izuzimate.

Razmislite da li je core isolation pravi za vaš računar

Aplikacija Windows Security ima mnogo drugih zanimljivih bezbednosnih podešavanja sa kojima možete eksperimentisati. Preporučujemo da pokrenete aplikaciju “Windows Security” iz Start menija i malo istražujete. Jedno kontroverzno podešavanje koje Microsoft uključuje u interfejs Windows Security — koje nije baš funkcija Windows Defendera, ali je nešto što će vas aplikacija Windows Security podsticati da aktivirate na vašem računaru — je core isolation. Core isolation koristi hardverske virtualizacione funkcije koje nudi vaš CPU da izoluju sistemske procese od ostatka vašeg računara. Sa svojom funkcijom integriteta memorije, može bolje zaštititi sistemske procese od malvera tokom napada na vaš računar. Ovo nije baš antivirusna funkcija — to je opšta bezbednosna funkcija Windows operativnog sistema. Može pružiti dodatnu zaštitu, iako može malo usporiti rad računara — tako da možda nije idealna za gejmere. Ako ste nadogradili na Windows 11 ili postavili računar pre kraja 2022. godine, core isolation je po defaultu isključen. Ako ste postavili nov računar nakon velike nadogradnje krajem 2022. godine, core isolation je po defaultu uključen. Iako ovo podešavanje može poboljšati sigurnost, takođe može malo smanjiti performanse — posebno u igrama, i posebno na starijim računarima. Preporučujemo da pročitate detalje o core isolation pre nego što ga aktivirate. Ili, ako imate moderan gejming računar, možda biste želeli da razmislite o isključivanju za dodatne FPS.

Preferirate drugi antivirus? Ne morate isključiti Defender

Windows Defender je pouzdan antivirusni alat koji dobro funkcioniše bez mnogo konfiguracije. To je jedna od njegovih najboljih karakteristika. Čak i ako preferirate drugi antivirus program, ne morate isključiti Microsoftov Defender antivirus. Nakon što instalirate drugi antivirus program, Defender će primetiti da koristite drugi antivirus i zaustaviće skeniranje u realnom vremenu. Ako deinstalirate taj drugi antivirus program, Defender će se ponovo aktivirati. Microsoftov Defender antivirus osigurava da Windows računari uvek imaju osnovni nivo antivirusne zaštite. Stvarno ne morate instalirati antivirus na modernom Windows 11 ili Windows 10 računaru — to je sigurnosni mit.

