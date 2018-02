Windows Defender će agresivne aplikacije tretirati kao malver

Microsoft je najavio da će njegov antivirus i anti-malver softver ubuduće besplatne aplikacije, koje pokušavaju da korisnike na bilo koji način „ubede“ da pređu na plaćenu verziju softvera, tretirati kao „nepoželjne softvere“, a to znači da će ih Windows Defender uklanjati kao bilo koji drugi malver.

Iz kompanije kažu da proširuju definiciju „nepoželjnih softvera“ kako bi na listu uključili i programe koji prikazuju poruke koje za cilj imaju da uznemire korisnika, te ga na taj način motivišu da plati softver koji je na svoj uređaj otpremio kao besplatnu ili probnu verziju. Pomenute poruke obično korisnika informišu o brojnim greškama na uređaju, te mu nude „povoljnu“ cenu za koji može da kupi softver za koji rade, te tako ispravi potencijalno kobne neispravnosti. Najuobičajenije aplikacije ovog tipa su one za optimizovanje ili čišćenje uređaja, koje bi trebalo da poprave performanse, očiste disk, te optimizuju neke delove sistema.

Svi koji su u nekom trenutku skinuli neku aplikaciju, te od nje, po skeniranju uređaja, dobili poruku da je, na primer, „pronađeno 13 kritičnih grešaka,“ tačno znaju o čemu se radi, te koji je to tip aplikacija koje će biti cilj Windows Defender-a. Ova opcija bi do korisnika trebalo da stigne 1. marta, a do tada nam ne preostaje ništa drugo nego da čitamo ljubavna obaveštenja naših besplatnih aplikacija.

Izvor: Liliputing

