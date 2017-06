Windows i Android u tandemu

Treće rešenje je Wi‑Fi konekcija koja može da se ostvari neposredno, tako što jedan uređaj predstavlja hot‑spot i dozvoljava povezivanje na sebe i deli Internet, a drugi uređaj ili više njih mogu da se povežu na njega i s njim razmenjuju podatke većom brzinom do 300 Mbit/s, odnosno do 600 Mbit/s u udvojeno povezanom režimu 802.11n. Ovo rešenje je superbrzo u odnosu na Internet, besplatno i prilično sigurno, ako se niko ne umeša u vašu Wi‑Fi mrežu. Veliko olakšanje u ostvarivanju ove veze može da vam bude besplatna Send Anywhere aplikacija koja postoji u dve verzije: za Android i Windows. Uslov ostvarivanja veze je da se oba uređaja priključe na istu Wi‑Fi mrežu, nakon povezivanja s jedne strane koristićete Send i prevlačiti fajlove ili foldere, a zatim preuzimati šestocifreni kod. Na drugom povezanom uređaju pokretaćete Receive i unositi preuzet sigurnosni kod. Vrlo jednostavno i brzo, a sve se odvija u lokalu: uređaji su međusobno nadohvat ruke i nema putovanja podataka preko pola sveta uz mnoštvo posrednika čiju bezbednost i dobre namere ne moramo da proveravamo.

Bez obzira na to što Microsoft i Google vode rovovsku borbu na planetarnom nivou, mi koristimo ono što je najrasprostranjenije i najbolje podržano u oba sveta. Zanimljivo je da ova dva operativna sistema, svaki u svom carstvu pokriva lavovski deo tržišta, tj. broja ukupnih instalacija: sve verzije Android ‑a zauzimaju 86 odsto mobilnog, a sve verzije Windows‑a 84 odsto tržišta desktop i laptop računara. Dakle, velika grupa čitalaca koristi oba sistema, pa hajde da se pozabavimo najboljim načinima za međusobnu saradnju i deljenje podataka. Interesantno je i to što mnoštvo programa, mada uglavnom potiče s jedne platforme, ima i verzije za drugu platformu.

