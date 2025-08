Windows pod punom kontrolom

Microsoft Windows je operativni sistem koji je postao deo naših života – čitav radni dan provodimo u tom okruženju, ali to ne znači da smo ga upoznali do poslednjeg detalja. Uvek ima nekih novih trikova, podešavanja, zgodnih prečica, bagova… Na sledećim stranicama pišemo o stvarima koje smo u novije vreme otkrili…

Windows Update je segment sistema za upravljanje nadogradnjama koje Microsoft priprema za Windows računare. Tu spadaju bitna ažuriranja, koja su ključna za operativni sistem, kao što su bezbednosna ažuriranja ili ispravljanje bagova, ali i ažuriranja koja donose nove funkcionalnosti. Ove dve grupe ažuriranja zahtevaju prekid rada u nekom trenutku i puštanje sistema da obavi update na sistemskom nivou. Postoji i treća grupa, u koju bismo mogli da svrstamo redovna ažuriranja baze virusa za Windows Defender. Ova ažuriranja se obavljaju u pozadini i obično ne zahtevaju intervenciju korisnika.

Generalna preporuka je da se na računar uvek instaliraju nova ažuriranja sistema. Ona donose optimizaciju servisa, ispravljanje bagova, poboljšavaju sigurnost… Nakon što se instaliraju najnovija unapređenja sistema, Windows bi, makar po definiciji, trebalo da radi brže i stabilnije.

Da li ste ažurirali Windows?

Podešavanja vezana za update nalaze se unutar Windows Update sekcije, u okviru Settings-a. Ovde možete da proverite da li postoji neki novi Update, da pogledate istoriju ažuriranja, pauzirate tu opciju na određeni period ili da zatražite preuzimanje ažuriranja čim se ono pojavi. Ova poslednja opcija je podrazumevano isključena, a da li da je uključite, moraćete sami da odlučite. S jedne strane, njeno uključivanje će vam omogućiti da uvek među prvima dobijete najnovija ažuriranja, a s druge, znamo da je Windows u poslednje vreme imao nekoliko neispravnih ažuriranja koja su dovela do neželjenih problema, pa i pada sistema… Zato je nekad bolje malo sačekati, da se vidi kako je to ažuriranje proteklo kod drugih korisnika.

Ovde možete da aktivirate ažuriranje i za druge Microsoft proizvode i servise, da naložite računaru da se restartuje što pre (kako bi se ažuriranja aktivirala čak i dok nešto radite na računaru), da omogućite preuzimanje ažuriranja i preko mobilne konekcije (kada nemate pristup Wi-Fi mreži), da definišete aktivne sate u kojima koristite računar zbog planiranja restarta…

Precizno podešavanje

U okviru Settings-a moguće je podesiti mnogo više stvari od načina ažuriranja Windows-a. S obzirom na to da je u opticaju sve više monitora visoke rezolucije, možda će biti korisno da povećate veličinu fonta na ekranu (Settings > Accesibility > Text size). Ako poželite da povežete nove bežične slušalice ili Bluetooth miša i/ili tastaturu, idite u Settings > Blue­tooth & Devices > Devices.

Podesite veličinu fontova koji će se prikazivati na radnom ekranu

Ova sekcija ima mnogo opcija, pa nema svrhe da ih sve pojedinačno pominjemo. Zbog tako velikog broja, može da vam se učini da je komplikovano pronaći ih, ali zato je na raspolaganju pretraga koja će vam pomoći da ih filtrirate i brže i jednostavnije dođete do željenih podešavanja. Ove opcije možda neće ubrzati operativni sistem, ali će vam pomoći da ga bolje prilagodite vašim potrebama.

Povežite novi Bluetooth uređaj s računarom

Bezbednost u prvom planu

Danas opasnosti vrebaju sa svih strana. Bilo da ste posetili neki sajt sumnjive reputacije, da ste odgovorili na e-mail „nigerijskog princa“ koji vam nudi ogromno bogatstvo za malu pomoć, ili ste kliknuli na link koji vam je u e-mail-u poslao neko nepoznat, rezultat može da bude instalacija nekog malware-a i zaraza računara. Zato su bezbednosni alati danas praktično neizostavni delovi operativnih sistema.

Windows 11 stiže s preinstaliranim Windows Defender Antivirus-om, koji je potpuno integrisan u operativni sistem i u realnom vremenu detektuje potencijalne pretnje. Iako nije svemoguć, poslednjih godina se veoma dobro kotira na nezavisnim testovima antivirusa. Uglavnom sve radi sam u pozadini, ali nije zgoreg povremeno pokrenuti i ručno skeniranje kompletnog sistema. Ovaj antivirus nudi i osnovnu ransomware zaštitu, zaključavajući bitne fajlove i foldere, čime se sprečava da maliciozni programi „prčkaju“ po sistemu bez administratorske dozvole.

Windows Defender, odličan integrisani antivirusni softver

Zbog velikog broja lozinki koje koristimo na raznim sistemima, danas je praktično neophodna upotreba nekog password manager-a ili nekog drugog metoda za čuvanje lozinki i pristupnih podataka. Takođe, bilo bi dobro da prilikom surfovanja koristite neki VPN koji će šifrovati i sakriti vaš digitalni identitet. Iako se najbolji VPN klijenti plaćaju, postoje i neke sasvim upotrebljive besplatne varijante. Na primer, za Chrome postoji nekoliko besplatnih VPN ekstenzija koje rade relativno dobro, a pojedini alternativni browser-i, kao što su Opera i Vivaldi, nude i ugrađene VPN klijente. Kao dobro rešenje pokazao se i Brave broswer koji nudi gomilu bezbednosnih opcija.

U Windows Sandbox „zatvarate“ sumnjive programe

Još jedna korisna opcija, koju ne bi bilo loše uključiti, jeste Windows Sandbox. Iako je sastavni deo verzija Windows-a 10 i 11, ova opcija je podrazumevano isključena. Da biste je aktivirali, potrebno je da u polju za pretragu ukucate Windows features i da u rezultatima odaberete opciju Turn Windows features on or off. U prozoru koji će se otvoriti pronađite opciju Windows Sandbox i čekirajte je. Nakon toga, Windows će izvršiti update i restartovaće se. Kada vam je potreban sandbox, moći ćete da ga pokrenete iz Start menija ili preko polja za pretragu iz taskbar-a. Sandbox će kreirati okruženje unutar prozora u obliku virtuelne mašine u kojoj ćete bezbedno moći da pokrećete sumnjive programe i druge stvari koje mogu da budu rizične.

Aplikacije i podaci

Danas je instalacija softvera mnogo jednostavnija nego pre desetak godina. Nekad je bilo potrebno da imamo instalacioni CD ili DVD, koji je bio u riziku da postane oštećen i nečitljiv. Umesto toga, sada je potrebno samo kliknuti na instalacioni fajl, a on će da „povuče“ sve potrebne fajlove sa Interneta, da ih raspakuje i pokrene instalaciju.

Pošto je većina aplikacija komercijalna, potrebno ih je platiti, a tu dolazimo do dva različita pristupa – jednokratne kupovine ili pretplate. Ne nude sve aplikacije oba načina registracije, ali za one koje nude, potrebno je proceniti šta je bolje i jeftinije. Pravilan odabir može da uštedi dosta novca. Najpoznatiji primer je Microsoft Office koji se plaća jednokratno, dok Microsoft 365 radi na principu pretplate. Ukoliko planirate da istu verziju programa koristite duže vreme, jeftinije je da jednokratno platite za licencu. Ali, u tom slučaju nećete imati pristup novim ažuriranjima odmah kada se pojave. S druge strane, mesečna pretplata na Microsoft 365 je jeftinija na kraće staze, ali su korisniku, dok god plaća pretplatu, automatski i odmah dostupna sva ažuriranja, praktično od trenutka kada se zvanično objave, kao i mnogi servisi, među kojima i 1 TB prostora na OneDrive-u.

Vredi proveriti koje aplikacije će automatski kopirati podatke u cloud (što su uglavnom Microsoft-ove aplikacije), a koje neće (skoro sve ostale aplikacije). Nije zgoreg pogledati i koje su aplikacije instalirane na sistemu. Sigurni smo da ćete naći barem nekoliko koje nikad niste koristili i koje mogu da se deinstaliraju bez bojazni. Time ćete osloboditi prostor na disku, a u nekim slučajevima i memorijske i sistemske resurse.

Danas se veliki deo poslova na računaru obavlja online. Browser-i su postali najvažniji alati, pa ih treba optimizovati i unaprediti, a to može da se obavi instalacijom različitih ekstenzija. Pošto je većina browser-a zasnovana na Chromium engine-u, mnoge ekstenzije su upotrebljive na različitim brauzerima. Izuzetak je Firefox, koji ima sopstveni ekosistem dodataka. Da biste ubrzali rad i smanjili protok podataka, što može da bude korisno prilikom mobilne konekcije, nije loše instalirati neki od blokera reklama. Uz njega će se stranice brže učitavati, a sadržaj na sajtovima će postati jednostavniji za čitanje.

Backup i oporavak podataka

Microsoft je počeo da forsira backup podataka s računara na svoj OneDrive cloud storage. Iako je to dobra ideja, ne možemo da kažemo da se sviđa svim korisnicima. Ovaj backup podrazumeva kopiranje sadržaja Desktop-a, dokumenata, foldera s video-snimcima i fotografijama. To često može da utiče na kvalitet i brzinu protoka interne konekcije za druge namene.

Backup podataka na OneDrive

Windows Backup ne može da se direktno podesi u Backup aplikaciji. Tu mogu da se obeleže predefinisani folderi, aplikacije, podešavanja i kredencijali koji će se čuvati. Za detaljnija podešavanja potrebno je otići u Settings > Account > Windows Backup.

Backup i opcije za oporavak podataka mogu da vam uštede mnogo vremena u slučaju kada je potrebno reinstalirati operativni sistem. Uz to, sinhronizacija podataka sa cloud-om se obavlja u pozadini, pa nećete morati da razmišljate o tome. Microsoft se potrudio da pojednostavi taj proces pa je, recimo, snimanje Microsoft Office (Microsoft 365) dokumenata automatizovano, a dodavanja i sinhronizovanje

fajlova na novom računaru je veoma jednostavno.

Ako ne želite da koristite OneDrive, na raspolaganju je mnogo drugih nezavisnih alata za sinhronizaciju i backup u cloud-u. Među njima su Google Drive, Mega, MobiDrive, TeraBox, Proton Drive, iDrive, DropBox… Svi oni nude određenu količinu besplatnog prostora za čuvanje podataka, pa možda nije loše isprobati ih i videti koji će vam „najbolje leći“. Ako prekoračite limit besplatnog backup-a, uvek možete da pređete na neki komercijalni plan koji donosi mnogo više prostora za čuvanje podataka.

Resetovanje računara

Što duže koristimo računar, to će se Windows sve sporije učitavati a programi sve sporije izvršavati. U takvim situacijama ima nekoliko solucija. Najsigurnija varijanta je odneti računar u servis da ga srede profesionalci. To je istovremeno i najskuplja opcija, a računajte i da ćete nekoliko dana biti bez računara.

Druga varijanta, koju praktikuju mnogi manje iskusni korisnici, jeste poziv „komšijinog malog koji se razume u kompjutere“. Ova opcija nosi visok stepen rizika. To je sjajna prilika za tog „malog“ da isproba razne stvari na tuđem računaru – ako se nešto pokvari, uvek može da kaže da je sve pokušao, ali eto, nije se dalo… Jedino što u takvom slučaju više neće raditi vaš, a ne njegov računar.

Reinstalacija i/ili resetovanje računara.

Treća varijanta je da „stisnete zube“ i pokušate da sami sredite stvar. Čak i ako se ne bavite profesionalno računarima, možete da uradite nekoliko stvari koje će vam pomoći da Windows postane agilniji, brži i s boljim odzivom na komande.

Kada ništa drugo ne pomogne i kada računar i dalje radi usporeno, verovatno je došlo vreme za resetovanje operativnog sistema. Ovo je često najbolji i najsigurniji lek protiv usporenog rada Windows-a, ali zahteva mnogo dodatnog posla u vidu ponovne instalacije svih programa. Ako ste podatke sačuvali u cloud-u ili na eksternom disku, taj proces će biti nešto brži i lakši.

Da biste resetovali Windows, potrebno je da pokrenete Settings > System > Recovery opciju. Pre nego što se odlučite za resetovanje, nije loše probati neke manje destruktivne metode dostupne u ovoj opciji. To su rešavanje problema upotrebom troubleshooter-a ili reinstalacijom trenutne verzije Windows-a.

Troubleshooter će pokušati da locira problem i da popravi samo njega, dok će reinstalacija sačuvati sve aplikacije, fajlove i podešavanja, ali će „osvežiti“ Windows fajlove koji su možda oštećeni i prouzrokuju usporenje u toku rada.

Ako ništa od toga ne urodi plodom, preostaje resetovanje računara. Računajte da ovaj proces može da potraje i pola sata, a kao rezultat dobićete „čist“ operativni sistem.

BIOS i UEFI

Prosečan korisnik neće imati potrebu da pristupa BIOS-u ili UEFI-ju. Obe varijante predstavljaju neku formu sistemskog softvera koji upravlja hardverom pre nego što se učita sam operativni sistem. UEFI je noviji i predstavlja nadogradnju tradicionalnog BIOS-a. Razlika je što donosi podršku za drajvove većeg kapaciteta, brži boot sistema, više bezbednosnih opcija.

Pristup BIOS-u ili UEFI-ju obavlja se tako što se pritiska određeni taster (ili kombinacija tastera) prilikom podizanja računara. Koji taster ili kombinacija su u pitanju, zavisi od proizvođača matičnih ploča. Uputstvo može da bude ispisano na ekranu, prilikom podizanja sistema ili u dokumentaciji za matičnu ploču.

Podešavanjem različitih parametara unutar UEFI-ja ili BIOS-a može da se znatno ubrza (overklokuje) računar. Ali ako se pretera preko granice instaliranog hardvera, sistem će postati nestabilan, da se restartuje ili zaglavljuje. Ako ne znate šta znače određene opcije, možda je najsigurnije ne dirati ih. Svakako je dobro znati da postoji i ta opcija, ali treba biti veoma oprezan sa „čačkanjem“ parametara koji su tu dostupni.

Novo u Windows-u

U okviru Windows Insider programa Microsoft stalno testira nove funkcije koje će (možda) uključiti u neki budući Windows 11 Update. Neke od njih nikad ne ugledaju svetlost dana, ali postoji jedan (gotovo) siguran način za utvrđivanje koje će od tih funkcija stići na korisničke računare. Ako se funkcija nađe u Windows 11 Release Preview-u, možemo da očekujemo da će uskoro biti uključena i u finalno izdanje operativnog sistema.

Aktuelna verzija, Windows 11 Build 26100.3321, pojavila se na Release Preview kanalu 18. februara i donosi nekoliko interesantnih noviteta.

Nove ikone za prikaz stanja baterije

Obaveštenje o stanju baterije

Microsoft je u januaru predstavio nov dizajn ikone baterije smeštene u taskbar-u. Ona je sada obojena bojama koje su razumljive same po sebi. Zelena boja označava (skoro) punu bateriju, žuta da joj je kapacitet polovičan, dok crvena boja ukazuje da je vreme za punjač. Uz to, opciono je dodat i indikator s prikazom procenta napunjenosti baterije, slično kao kod mobilnih telefona. Prikaz procenta nije neophodan, ali je koristan za videti, a da bi se uključio, biće potrebno da se ode u Settings > Power & battery i da se tu aktivira opcija Battery Percentage.

Podsetnik za backup

Microsoft se svim silama trudi da „natera“ korisnike da backup-uju svoje podatke na OneDrive. To u praksi znači stalni upload podataka s desktop-a, foldera sa dokumentima, slikama, video-snimcima… S obzirom na to da je u Srbiji većina Internet konekcija asinhrona, sa znatno bržim download brzinama od upload-a, konstantno slanje podataka može da zaguši Internet konekciju.

Odskora je Microsoft počeo da podseća na backup i kroz File Explorer, u formi Start Backup tastera. Na sreću, izgleda da je shvatio da preteruje, pa će u nekom od narednih ažuriranja biti dostupna opcija za isključivanje ili odlaganje podsetnika za tu akciju.

Unapređenje Spotlight-a

Windows Spotlight je opcija koja obezbeđuje prikaz različitih wallpaper-a na ekranu zaključanog računara, a može da se upotrebljava i za postavljanje desktop pozadina. Njen zadatak je da automatski menja pozadinske slike na desktop-u, preuzimajući ih sa Bing-a, a može da prikaže i neke zanimljivosti, trikove, korisne informacije ili poruke na zaključanom ekranu računara.

Podešavanjem različitih parametara unutar UEFI-ja ili BIOS-a možete znatno ubrzati računar, ali treba proveriti da li on posle takvog overklokovanja radi pouzdano

Mnoge od prikazanih slika su veoma atraktivne, ali ne znamo ništa o njima. Spotlight ima ikonu na desktop-u nazvanu Learn more about this picture, ali je ona često „nevidljiva“ u moru drugih ikona. Microsoft je spremio novu ikonu koja će biti postavljena u donjem desnom uglu ekrana, pa će biti lakša za pronalaženje. Takođe, na prikazu slika na zaključanom ekranu pojaviće se opcija za lajk, čime će se dati na znanje Windows-u da prikazuje više slika slične tematike.

Ne možemo da znamo kada će se tačno ovi, kao i drugi noviteti predstavljeni u Windows 11 Release Preview verziji, pojaviti na našim računarima. To zavisi od Microsoft-a. Možda će svi oni biti uključeni već u sledeći Windows Update paket, a možda ćemo morati da sačekamo još neko vreme. Pre nekog vremena, Microsoft je počeo sa inkrementalnim ažuriranjima koja bi povremeno dodavala nove funkcije. Međutim, kompanija se tokom 2024. godine vratila na tradicionalni način ažuriranja, što bi značilo da bismo na novitete mogli da čekamo do jeseni, verovatno do septembra ili oktobra.