Windows Sandbox: Problemi nakon majskog ažuriranja

Jedna od najboljih stvari u vezi sa nedavnim Windows 10 1903 ažuriranjem, bar za one korisnike koji brinu o bezbednosti svojih računara, jeste Windows Sandbox koji je dizajniran da sumnjive aplikacije pokreće u sigurnom okruženju, nezavisno od glavne instalacije. Poslednje ažuriranje uticalo je na funkcionalnost ove opcije, te je sigurnosno zadovoljstvo bilo kratkog veka.

Windows Sandbox je virtualno desktop okruženje koje Windows 10 svaki put pokreće kao potpuno novu instalaciju, što korisnicima omogućava da pokreću potencijalno opasne fajlove bez ikakvog uticaja na sistem. Tako se ova opcija ponaša kao virtuelna mašina (VM), te svaki program izvršava kao originalna verzija operativnog sistema, a optimizovana je tako da se brzo pokreće, zahvaljujući maloj težini – oko 100MB. Radi se o prilično zanimljivoj sigurnosnoj opciji koja je namenjena onima koji često brinu o pokretanju malicioznih softvera na svojim uređajima, a poslednje Windows 10 ažuriranje – KB4497936 – uticalo je na njenu funkcionalnost.

Microsoft je potvrdio da Windows Sandbox ne funkcioniše nakon poslednjeg update-a, a važno je da se napomene da Windows Sandbox funkcija postoji samo u okviru 1903 ažuriranja, i to samo za Windows Pro i Windows Enterprise, tako da nikada nije stigla do Windows Home korisnika, pa najnoviji problem na njihovo iskustvo i ne utiče. Iako Windows Sandbox nije stigao do običnih korisnika, o novom sloju bezbednosti se prilično govorilo, te Microsoft radi na rešavanju problema kako bi funkcija u bliskoj budućnosti mogla da poboljša bezbednost još većeg broja računara.

Izvor: Forbes

Podelite s prijateljima

Tweet