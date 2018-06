Windows – Zrelo doba

Windows 10 pregurao je skoro trećinu svog projektovanog životnog veka od deset godina, pa je vreme da se osvrnemo na neke značajne koncepte i prakse, da vidimo pozitivne i negativne aspekte. Dečje bolesti su za nama, Windows 10 je razvio pun potencijal i produktivnost jer su ga već upoznali ne samo inovativni već i inertni korisnici koji su se kasnije i opuštenije uključili u njegove nove potencijale. Da vidimo koje dileme se vrte oko operativnog sistema Windows 10.

Do pojave Windows‑a 10, sistemska ažuriranja i zakrpe instalirale su se i podešavale onako kako su korisnici želeli. Koncept je bio u potpunosti prilagodljiv. Mogli ste odabrati koje novitete i ispravke ćete instalirati ili izabrati da ih ne instalirate. Ti dani nepovratno su za nama. Sa operativnim sistemom Windows 10, ispravke su nametnute korisnicima, bez obzira na to da li im se to sviđa ili ne. Zapravo, jedini način da se izbegne instaliranje jeste prekid veze sa Internetom. U starim Windows verzijama to je bila realna opcija za značajan broj korisnika. Međutim, u novom milenijumu svi smo postali zavisni od brze i kvalitetne Internet veze, pa je iole duži prekid čak i minimalnog pristupa nezamisliv i za najkonzervativnije korisnike.

Pogledajmo to s pozitivne strane: redovna ažuriranja uključuju najnovije bezbednosne zakrpe i poboljšanja funkcionalnosti. Ovo je nesporno dobro! Update‑i dolaze na redovan način, tako da ne morate da razmišljate o tome da li je vreme za nadogradnju. Štaviše, hitne popravke će vam se ugurati u dnevni raspored i milom ili silom biti instalirane dan‑dva nakon što se pojave.

Počevši od Update Creators Update (1709), Microsoft je uključio zaštitu od ozloglašene ransomware pošasti koja šifruje i zaključava podatke tražeći otkup, kao deo rutinskih bezbednosnih ispravki. Četiri komponente Windows Defender Exploit Guard dizajnirane su tako da blokiraju svaki uređaj (PC/telefon/tablet) protiv mnoštva vrsta napada i inteligentno blokiraju sva ponašanja koja se obično koriste u napadima malvera. S druge strane, ove komponente ipak omogućavaju svima, a naročito poslovnim korisnicima, da automatizovano balansiraju svoje bezbednosne rizike i zahteve za produktivnošću.

Korisnici mogu da izaberu vremenske okvire kada se ispravke mogu i ne mogu instalirati. Definiše se radno vreme i tokom njega se rad neće prekidati, a van datog okvira rad vam nije garantovan ako ne sedite za računarom. Što se tiče korisnika sa sporim i/ili po prometu tarifiranim Internet vezama gde se plaćaju minuti na vezi ili preneti megabajti, postoji privremeno rešenje u naprednim podešavanjima ažuriranja, tako da se instalacija odlaže, barem za određeno vreme.

Polako zalazimo na teren negativnih aspekata imperativnog instaliranja zakrpa i nadogradnji. Kada je patch nedovoljno testiran na svim varijacijama opreme, ponekad se pojavljuju problemi koji umeju i da onemoguće rad računara i korisnika na kraće ili duže vreme dok se propust ne sanira ili računar ne vrati u prethodno stanje. Ove situacije nisu hipotetičke i događale su se više puta pod raznim okolnostima. Kada se desi, to izaziva trošak, frustraciju i neizbežan gubitak u produktivnosti, a kao posledicu ima razne štete i/ili propuštene dobiti zbog nemogućnosti redovnog rada. U ovim situacijama oprezni korisnici ostaju prikraćeni za ranije korišćenu mogućnost kašnjenja onoliko vremena koliko je potrebno da se od raznih autoriteta čuje mišljenje i preporuka za instaliranje.

Postoje i naročito iritantni aspekti forsiranog instaliranja zakrpa: recimo da uspešno odložite update kada nešto radite van tzv. radnog vremena. Nakon toga napustite računar, ostavite pootvarane razne programe s nesnimljenim promenjenim dokumentima i odete nešto da završite ili da odspavate. Ujutru zateknete računar koji se u međuvremenu restartovao i update‑ovao. Druga neprijatna situacija jeste da pokušate da isključite računar i dobijete poruku da se „radi na ažuriranjima i da ne smete da isključite računar“. Odlazite od računara, a sledeći put kada pokrenete računar, dobijete poruku: „Molimo sačekajte dok se instaliraju ispravke“. Računar se ipak nakon prve faze update‑a isključio, a tek nakon našeg uključivanja sa željom da krenemo nešto da radimo, saznajemo da ćemo opet izgubiti neko vreme zbog nastavka prekinutog nadograđivanja operativnog sistema. Na kraju moramo rezignirano da priznamo, mada su ažuriranja nedvosmisleno pozitivna i poželjna, postaju vrlo iritantna i bude osećaje frustracije i bespomoćnosti u situacijama kada se dešavaju nauštrb našeg vremena koje je planirano za rad ili još gore kada poništavaju rad i dovode makar i do sitnih gubitaka podataka. Svako ko je morao da odlaže rad ili, još gore, ponavlja ono što je već jednom uradio, zna o čemu govorimo.

Drugo kontraverzno pitanje je Start meni. Nekada davno pokretan je klikom na istoimenI taster, a sada je to ikona Windows logotipa. Novi Start meni izuzetno je konfigurabilan i to je esencija njegove upotrebljivosti. Nažalost, inicijalni Start meni je u svom većem delu zagušen mnoštvom nepotrebnih pločica koje su šarene, često i ometajuće šarene i žive, jer dinamički vuku informacije sa Interneta i pokušavaju da nas namame da kliknemo i pročitamo neki (često sponzorisan) sadržaj. Prilagođavanje je od suštinskog značaja, s obzirom na to da nam mnoge pločice na ekranu zapravo otežavaju da pronađemo ono što tražimo i što često koristimo. Inicijalno su sve aplikacije, funkcije i osobine navedene u levoj vertikalnoj koloni, slično kao u prethodnim Windows 7 menijima Start. Lavovski deo ekrana pokriva novi sistem pločica koji se prostire desno od klasične meni kolone. Na sreću, tu možemo da zavedemo red, poisključujemo nepotrebni šareniš i oslobodimo dragoceno mesto za dodavanje često korišćenih aplikacija, Web lokacija i Windows funkcija.

Pločice povezane sa uslugama koje koriste Internet, kao što su vremenska prognoza i vesti, podrazumevano su „žive“ i njihovo uporno treperenje može biti neprijatno za neke korisnike, pa ako spadate u takve, uvek možete da ih desnim tasterom miša isključite odgovarajućom opcijom kontekstnog menija. Podrazumevani skup pločica uključuje i nekoliko korisnih aplikacija među pomenutim nepotrebnim mamcima za kliktanje. Desni klik omogućava ne samo „zaustavljanje života“, tj. animiranog prikaza, već i umanjenje pločice, kao i potpuno isključivanje. Ako imate ekran osetljiv na dodir (napredni laptop, mobilni ili tablet), desnim tasterom miša držite pločicu pritisnutu prstom malo duže i pustite: pojaviće se kontekstni meni za kontrolu prikaza. Prilagođavanje omogućava i prevlačenje i puštanje da biste stavili pločice tamo gde želite.

Klasična leva kolona promenjena je i poređana po abecedi. Za one koji više vole dosledniji Windows 7 ugođaj i ne žele previše pločica i svetlucavih novotarija, kliknite desnim tasterom miša na svaku pločicu i odaberite Unpin from Start i ako ovo ponavljate dok god ne raščistite sve pločice, ostaće vam na ekranu samo stara dobra leva kolona Start menija.

