Winux: Linux koji liči na Windows 11, ali uz dosta problema

Linux zajednica već dugo nudi distribucije koje olakšavaju prelazak korisnika sa Windows sistema. Kontroverzna distribucija nasleđuje propuste LinuxFX-a i Wubuntu-a, uz upitnu vrednost i sigurnost

Zašto je Winux problematičan

Neke od njih, poput Zorin OS-a, Linux Mint-a ili Kubuntu-a, prilagođene su početnicima i zadržavaju poznat izgled bez narušavanja stabilnosti i sigurnosti. Međutim, distribucije poput LinuxFX-a, Wubuntu-a i sada Winux-a prave dodatne probleme. Na prvi pogled, Winux izgleda kao bezazlen pokušaj da se KDE desktop prikaže u obliku Windows 11 okruženja, sa ikonama, menijima i alatima koji podsećaju na Microsoftov sistem. Tu su i funkcije poput:

MissionCenter – menja KDE System Monitor izgledom nalik Windows Task Manager-u,

Driver Manager – slično kao kod Ubuntua za upravljanje drajverima,

PowerTools – kolekcija dodataka koji nude Windows-stil kontrolnog panela, podršku za .exe i .msi fajlove, OneDrive integraciju i čak Android subsystem sa grafičkim ubrzanjem.

Međutim, pristup ovim alatima košta 35 dolara za “doživotnu” licencu, što je već viđena praksa kod ranijih kontroverznih distribucija.

Problemi iz prošlosti: LinuxFX i Wubuntu

Winux nije nova priča – on je direktni naslednik ranijih pokušaja istog developera. LinuxFX je još 2007. pokušao da replicira Windows 7 izgled, a kasnije je rebrendiran kao Wubuntu. Ovi projekti izazvali su kritike jer su donosili:

bezbednosne propuste – 2022. procurela je baza podataka sa IP adresama, licencnim ključevima i mejlovima korisnika,

neodgovorno ponašanje developera – umesto da popravi propust, autor je menjao sadržaj baze uvredljivim porukama, što je izazvalo ozbiljne sumnje u pouzdanost,

pretrpan interfejs – dodavanje nepotrebnih elemenata i komercijalnih rešenja koja su bila u suprotnosti sa osnovnom filozofijom otvorenog koda.

Takva istorija baca senku i na Winux, bez obzira na „moderniji“ izgled sajta i promotivnih materijala.

Zašto su Windows-klonovi loš izbor

Sama ideja da Linux liči na Windows nije sporna – naprotiv, ona može pomoći korisnicima da se lakše naviknu. Međutim, problem nastaje kada se:

pokušava previše doslovno kopiranje Microsoftovog sistema,

uvode komercijalni modeli plaćanja za funkcije koje su u Linux ekosistemu besplatne,

zanemaruju osnovni principi transparentnosti i sigurnosti.

Popularne distribucije poput Ubuntu-a, Fedora-e, Mint-a ili Zorin OS-a nude dobro izbalansiran pristup – dovoljno poznato okruženje, ali bez sumnjivih rešenja i nesigurnih baza podataka.

Šta se zapravo dobija sa Winux-om

U suštini, korisnici dobijaju:

Windows 11 izgled na KDE bazi,

unapred instalirane alate za integraciju sa Microsoft servisima,

komercijalni dodatak PowerTools koji obećava AI integracije i podršku za aplikacije namenjene Windows-u.

Ali ono što se gubi je poverenje. Kada je reč o manjim distribucijama sa jednim ili dva developera, teško je proveriti koliko je sistem siguran i da li je zaista održavan na odgovoran način.

Alternativa za korisnike

Za one koji žele Linux okruženje nalik Windows-u, preporučuju se proverene distribucije:

Zorin OS – nudi interfejs sličan Windows-u, ali dolazi od pouzdane zajednice i komercijalne verzije koje su zaista korisne.

Linux Mint – dobro poznat po stabilnosti i jednostavnosti.

Kubuntu – KDE iskustvo sa fleksibilnošću prilagođavanja.

Za napredne korisnike, tu su opcije poput Arch Linux-a ili NixOS-a, koji pružaju punu kontrolu i slobodu, ali zahtevaju više znanja.

Winux se predstavlja kao nova šansa za korisnike koji žele Windows 11 izgled u Linux svetu, ali iza blještavih vizuala kriju se stari problemi. Od nesigurne istorije projekta, preko nelogičnog modela naplate, pa do suštinskog nedostatka poverenja – teško je preporučiti ovu distribuciju.

Linux je moćan upravo zato što postoji veliki izbor stabilnih i sigurnih distrosa. Ako je cilj prelazak sa Windows-a, mnogo bolji put vodi preko Zorin OS-a, Mint-a ili Ubuntu-a, a ne preko projekata poput Winux-a, koji nose više rizika nego koristi.

Izvor: Xda-developers