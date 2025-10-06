WIRED slepi test: soundcore Space One Pro slušalice zvuče bolje od duplo skuplje konkurencije

Kada je reč o slušalicama, razgovor se obično vodi oko blistavih funkcija, elegantnog dizajna i moćnog brenda. Ali šta ako se sve to ukloni, ostavljajući samo sam zvuk?

Upravo to je magazin WIRED odlučio da testira u londonskom studiju. Četiri iskusna audio profesionalca—producent i inženjer Isabel Grejsfild iz RAK studija, stručnjak za postprodukciju Ian Lambden, tekstopisac i producent Stef Marziano, i nagrađivani producent Mike Kintish—zamoljeni su da rangiraju šest danas najpopularnijih modela slušalica bez znanja koje brendove zapravo slušaju.

Postava je uključivala neke od najhvaljenijih modela na tržištu:

Sony WH-1000XM6 (436e)

Nothing Headphones (1) (310e)

soundcore Space One Pro (220e)

Bose QuietComfort Ultra (1. gen) (400e)

Bowers & Wilkins Px7 S3 (436e)

Apple AirPods Max (539e)

Da bi se obezbedila objektivnost, svaki ekspert je slušao sa povezom preko očiju, bez mogućnosti da dodirne slušalice, i samo jednu numeru—Blinding Lights The Weeknda, tada najstrimovaniju pesmu na Spotifyju. Aktivno potiskivanje buke bilo je uključeno na svim modelima, a reprodukcija podešena na Spotify Premium 320 Kbps kvalitet, kako bi odražavala način na koji većina ljudi zapravo sluša muziku.

Rezultati

Posle pažljivog A/B poređenja, kombinovani rangovi profesionalaca postavili su soundcore Space One Pro čvrsto na prvo mesto. Po ceni od samo 220 evra, soundcore ne samo da je nadmašio slušalice koje koštaju više nego duplo, već se pokazao i kao najprijatniji za slušanje.

Konačan poredak:

soundcore Space One Pro Nothing Headphones (1) Apple AirPods Max Sony WH-1000XM6 Bose QuietComfort Ultra (1. gen) Bowers & Wilkins Px7 S3

Presuda je sve iznenadila. Neki od eksperata su čak preispitivali svoje izbore kada su saznali da su Sony i Bose—brendovi sa dugogodišnjom reputacijom u premium audio segmentu – završili niže nego što se očekivalo. U međuvremenu, soundcore, relativno nepoznat brend panelu, neki su čak zamenili sa Beats slušalicama, samo zbog sličnog logotipa.

Zašto je soundcore pobedio

Iako test nije bio iscrpan – ograničen na jednu pesmu, jedan žanr i jedan kvalitet reprodukcije – doslednost reakcija je ukazala na ključan uvid: soundcore Space One Pro je zvučao angažovanije i, kako su svi testeri rekli, „zabavnije“ od konkurencije.

To je izvanredan rezultat s obzirom na to da su Space One Pro gotovo duplo jeftinije od Nothing Headphones (1), koje su zauzele drugo mesto, i samo delić cene Apple AirPods Max.

Percepcija brenda, funkcije i dizajn često vode potrošačke izbore, ali ovaj slepi test služi kao podsetnik na ono što je zaista važno—zvuk. Za audio profesionalce, oslobođene marketinškog uticaja, soundcore se pokazao ne samo kao najbolja vrednost, već i kao najbolji u celini. Na tržištu kojim dominiraju premijum brendovi sa visokom cenom, rezultat je jasan: soundcore je dokazao da može da isporuči zvuk svetske klase bez svetske cene