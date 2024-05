Wordle sada ima arhivu slagalica za igru 

Wordle igrači više ne moraju da brinu da će propustiti svakodnevnu slagalicu. Danas, The New York Times pokreće novu funkciju za pretplatnike koja će im omogućiti pristup arhivi prošlih Wordle zagonetki. Arhiva se sada pokreće za one koji imaju pretplatu na „Igre“ ili „Sve pristup“ i uključivaće više od 1.000 prošlih zagonetki, iako zvuči kao da je neće svi imati odmah; Times kaže da se očekuje da će se uvođenje „odviti u narednih nekoliko meseci“. Po lansiranju, ova funkcija će biti dostupna i na mobilnom i na desktopu, a Times kaže da će doći u svoju aplikaciju Igre u „narednim nedeljama“.

„Ova ekspanzija nije samo igranje prošlih zagonetki; radi se o produbljivanju veze koju naša zajednica ima sa Wordle i međusobno“, rekao je Jonathan Knight,, šef igara u The New York Times. „Verujemo da će ovo svakodnevnu slagalicu učiniti još zanimljivijom i pružiti još više trenutaka iznenađenja i oduševljenja za naše pretplatnike koje će podeliti sa prijateljima i porodicom.

Times je kupio virusnu igru reči još 2022. godine i od tada je koristi kao središnji deo rastuće platforme za igre, koja uključuje i druge naslove kao što su ukrštenica i Veze. Nije iznenađujuće da je prodorni uspeh Wordle doveo do povećanog ulaganja u takozvane novinske igre, pri čemu je Hearst kupio platformu za zagonetke Puzzmo, a čak je i LinkedIn pokrenuo igre.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet