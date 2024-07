WordPad je mrtav, ali Notepad konačno ima proveru pravopisa

Ranije ove godine, Microsoft je ukinuo WordPad — besplatan i iznenađujuće sposoban ugrađeni procesor teksta koji je debitovao u Windowsu 95.

Najnovija verzija Notepad-a, uključuje opcije za proveru pravopisa i automatsko ispravljanje

Nakon nekoliko meseci testiranja, Notepad editor teksta konačno dobija funkcije za proveru pravopisa i automatsko ispravljanje.

O tome je izveštavano još u martu kada je ova nadogradnja za Notepad počela da se pojavljuje u Windows 11 Insider verzijama. Sada izgleda da je testiranje završeno i da funkcije stižu do svih korisnika (ili bar do 20 procenata, s obzirom na to da mnogi još uvek koriste Windows 10).

Ostale nedavne nadogradnje za Notepad uključuju brojanje karaktera u donjoj traci zadataka (ali, čudno, ne brojanje reči), pregled sa tabovima za više fajlova i podršku za tamni režim Windows-a. Ako omogućite funkciju “Explain with Copilot”, možete čak dobiti generativnu veštačku inteligenciju u svom uređivaču teksta. Zašto sve ovo nije bilo vredno dodavanja u WordPad? Nikada nećemo saznati… osim ako Microsoft jednostavno ne pokušava da ljude još jednom podstakne da plate za Office, što bi bilo u skladu s njihovim ponašanjem.

Notepad je mnogo više od samo podrazumevanog uređivača teksta. Takođe je podrazumevani preglednik za mnoge ključne programske fajlove, poput INI fajlova koji se koriste za postavke konfiguracije u mnogim Windows igrama.

Posebno smo impresionirani što je Microsoft imao predviđanje da vam omogući automatsko onemogućavanje provere pravopisa za neke tipove fajlova (Iako je lista opcija trenutno prilično kratka).

