World of Warcraft: Burning Crusade Classic stiže tokom godine

Igrači World of Warcraft Classic uskoro će moći da ponove MMO-ovo legendarno proširenje Burning Crusade.

Vraćanje u 2007. godinu

Prvo izdanje 2007. godine, Burning Crusade je omogućio WoW igračima da putuju dalje od Mračnog portala i posete Outland, razoreni dom Orka. Proširenje je predstavilo dve nove klase za igru, Krvne vilenjake i Draenei, kao i nove zone, iteme i napade. Kao i sa WoW Classic, Blizzard planira da izbaci sadržaj koji je razvio za fazno širenje. To znači da će igrači morati malo da sačekaju pre nego što će moći da zauzmu Illidan u Crnom hramu.

Moći ćete da odlučite da li želite da unapredite svakog od svojih likova do proširenja. Takođe, moći ćete i dalje da reprodukujete one koje ostavite na serverima posvećenim clean verziji WoW-a. Blizzard je rekao da će objaviti World of Warcraft: Burning Crusade Classic kasnije ove godine. Takođe, Blizzard obećava i razne zanimljivosti vezano za igru Hearthstone, za koju je najavio classic mode koji će izaći u narednom periodu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet