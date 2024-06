WoW dolazi na GeForce Now

Pretplatnici GeForce Now-a moći će da strimuju i igraju World of Warcraft (WoW) putem ove usluge. NVIDIA-ina cloud gaming usluga dodaje World of Warcraft Classic, Dragonflight i čak Cataclysm Classic, koji je lansiran pre nekoliko dana, u svoju biblioteku igara. WoW i njegovi dodaci biće dostupni od ove nedelje, zajedno sa nizom drugih naslova kao što je Rogue Prince of Persia. U junu, NVIDIA takođe dodaje Resident Evil Village i Street Fighter 6, među ostalim igrama, u svoj katalog.

GeForce Now prednosti i podrška

Usluga omogućava članovima da pristupe igrama na različitim platformama, uključujući Android i iOS uređaje, PC-ove i Mac-ove. Važno je napomenuti da WoW ne podržava kontrolere za konzole, a igrači obično trebaju tastaturu i miš kako bi bili što precizniji i brži, pa možda neće biti lako igrati na određenim uređajima. Dodavanje igre na GeForce Now znači da pretplatnici mogu igrati na Chromebook-ovima, eliminišući potrebu da igrači prolaze kroz komplikacije kako bi instalirali igru na svoje računare.

Novi naslovi i nagrade

Pored najave novih naslova za GeForce Now, NVIDIA je takođe otkrila da će usluga objaviti novu nagradu za članove Elder Scrolls Online kao deo proslave 10. godišnjice igre. Pretplatnici moraju da se prijave za program nagrada usluge kako bi preuzeli nagradu unutar igre besplatno.

Izvor: Engadget

