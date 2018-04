Wozniak ugasio Facebook profil

Wozniak, koji je Apple osnovao zajedno sa Jobs-om, rekao je da Facebook dosta novca zarađuje zahvaljujući ličnim podacima koje daju korisnici. “Svi profiti su zasnovani na informacijama korisnika, ali korisnicima ne ide ništa od tih profita”, ocenio je Wozniak. On je rekao da bi umesto toga radije plaćao da koristi Facebook. “Apple novac zarađuje na dobrim proizvodima, ne na vama“, poručio je Wozniak.

Izvršni direktor Facebook-a, Mark Zuckerberg naveo je u pisanom svedočenju upućenom u ponedeljak američkom Kongresu da ta društvena mreža nije dovoljno učinila da spreči zloupotrebu podataka korisnika i izvinio se. “Sada je jasno da nismo učinili dovoljno da sprečimo da se ova sredstva koriste na nečiju štetu. Nismo dovoljno široko sagledali našu odgovornost i to je bila velika greška. To je bila moja greška i žao mi je. Ja sam osnovao Facebook, ja njime upravljam, i ja sam odgovoran za ono što se ovde dogodi“, rekao je on u saopštenju koje je objavio Komitet za energiju i privredu Predstavničkog doma SAD-a.

