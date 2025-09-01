Wyze Cam prati kućne ljubimce u 4K rezoluciji

Dobavljač pametne kućne tehnologije Wyze lansira svoju prvu 4K bezbednosnu kameru. Wyze Cam Pan v4 je danas dostupna za 60 dolara, sa noćnim vidom u boji, mogućnostima pomeranja i naginjanja i praćenjem objekata na uređaju pomoću veštačke inteligencije koje snima ljude, kućne ljubimce i vozila.

Korisnici mogu daljinski da kontrolišu kameru putem Wyze aplikacije za pokrivanje cele prostorije, sa funkcijama pomeranja od 360 stepeni i naginjanja od 180 stepeni koje imaju za cilj smanjenje broja bezbednosnih kamera potrebnih za praćenje domova. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, sa IP65 ocenom koja je čini otpornom na prašinu i vodu. Takođe dolazi sa novim reflektorom koji se aktivira pokretom i ugrađenom sirenom za pojačanje bezbednosti, i „nadograđenim“ dvosmernim zvukom u poređenju sa prethodnim modelom, prema Wyzeu.

Podržava mreže od 2,4 i 5 GHz, Wi-Fi 6 za povezivanje na većim udaljenostima i radi sa integracijama pametnih kuća koje pružaju Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT i Wyze Automations. MicroSDXC kartice do 512 GB mogu se koristiti za kontinuirano snimanje na lokalnu memoriju.

Izvor: TheVerege