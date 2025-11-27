X konačno uvodi Chat, zamenu za DM, sa enkripcijom i video pozivima

Dodate su i funkcije nestajućih poruka i deljenja fajlova.

„Chat“

DM poruke na platformi X od sada se zovu jednostavno „Chat“. Kompanija je konačno predstavila dugo najavljenu chat-platformu koja menja osnovne DM mogućnosti novim setom opcija nalik onima u popularnim messaging aplikacijama. Ažuriranje donosi glasovne i video pozive. Zatim, deljenje fajlova, uređivanje i brisanje poslatih poruka. Zatim i funkcije usmerene na privatnost, poput end-to-end enkripcije i obaveštenja o snimcima ekrana.

Obnovljene opcije za dopisivanje, nazvane Chat, počinju da se uvode na iOS i veb, dok će na Android stići „uskoro“, navodi kompanija. X takođe radi na funkciji glasovnih poruka za razmenu audio-snimaka.

X je svoju novu chat-funkcionalnost najavljivao mesecima. Kompanija je ranije ove godine objavila ranu verziju enkriptovanog dopisivanja, ali je u maju „pauzirala“ tu opciju zbog neimenovanih problema. Sada izgleda da enkripcija više nema neka od početnih ograničenja. U članku na X-ovom centru za pomoć navodi se da „za razliku od ranije, grupne poruke i mediji sada mogu biti enkriptovani“, mada se ističe da prateći metapodaci (uključujući informacije o primaocu) nisu zaštićeni.

X takođe navodi da „ne nudi zaštitu od man-in-the-middle napada“, koji bi mogli da kompromituju enkriptovan chat. „Ako bi neko zlonamerni insajder ili X po nalogu pravnog postupka kompromitovao enkriptovani razgovor, ni pošiljalac ni primalac to ne bi znali“, objašnjava kompanija. X radi na funkcijama koje bi korisnicima omogućile da potvrde autentičnost enkriptovanih razgovora.

Izvor: Engadget