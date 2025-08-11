X mora da dokaže da nije bio nemaran u uklanjanju sadržaja sa zlostavljanjem dece

Najnovija sudska odluka poništila je prethodni zaključak da kompanija X nije odgovorna za objavljivanje materijala sa seksualnim zlostavljanjem dece na svojoj platformi.

X mora ponovo da se suoči sa tužbama

X se još uvek suočava sa ozbiljnim pravnim posledicama u slučaju koji se odnosi na ovakav sadržaj. Sud je presudio da kompanija X mora ponovo da se suoči sa tužbama koje tvrde da je kompanija bila nemarna u uklanjanju ovakvog sadržaja. I navodno nije imala efikasan mehanizam za prijavu ovih kršenja.

Ova odluka predstavlja najnoviji korak u tužbi koja je podneta 2021. godine protiv Tvitera. To je bilo pre nego što je kompanija promenila ime u X. Tužba, u kojoj se kao podnosioci navode dvojica maloletnika, tvrdi da je Tviter “namerno odugovlačio sa reagovanjem na prijave. Nije odmah uklonio pornografski sadržaj koji su trgovci ljudima naterali podnosioce tužbe da proizvedu”.

Prethodna odluka tročlanog sudskog veća jednoglasno je zaključila da je X zakonski zaštićen zahvaljujući Odeljku 230 Zakona o pristojnosti u komunikacijama (Communications Decency Act), koji internet platformama pruža široku zaštitu od odgovornosti za sadržaj koji postavljaju korisnici. Međutim, nova odluka suda delimično se slaže sa prethodnom presudom. Ipak ističe da je X u ovom slučaju bio nemaran. Morao je da se brani od optužbi koje tvrde da platforma otežava prijavljivanje dečje pornografije objavljene na Tviteru.

Tviter nije video nikakvo kršenje pravila

Slučaj se odnosi na 13-godišnjeg i 14-godišnjeg dečaka koje su trgovci ljudima prevarili da pošalju eksplicitne fotografije, navodi se u tužbi. Nelegalni sadržaj je zatim postavljen na Tviter-u, a 13-godišnjak je podneo prijavu putem Tvitereovog interfejsa za prijavu sadržaja.

Njegova majka je takođe podnela prijavu. Međutim, dobila je samo automatski odgovor. Morala je da interveniše više puta pre nego što je dobila obaveštenje da Tviter ne vidi nikakvo kršenje pravila, pa neće preduzeti dalje korake. Prema tužbi, Tviter je uklonio sadržaj tek devet dana nakon prve prijave. Zatim je suspendovao nalog koji ga je postavio i prijavio sadržaj Nacionalnom centru za nestalu i eksploatisanu decu, što je zakonska obaveza.

Ova tužba bi mogla postaviti važan pravni presedan za način na koji društvene mreže funkcionišu. Naročito ako slučaj dođe do Vrhovnog suda. Međutim, pre toga, X će ponovo morati da se suoči sa optužbama na sudu nižeg ranga, zahvaljujući ovoj najnovijoj odluci.

Izvor: Engadget