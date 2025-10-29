X ostaje bez šefa marketinga nakon samo 10 meseci

Džon Niti je napustio poziciju šefa marketinga u X.

Musk je pre samo deset meseci promenio šefa marketinga u kompaniji X. Međutim, novi čovek je rešio da napusti kompaniju.

Linda Jakarino je prošlog jula podnela ostavku, dok se Džon Niti smatrao idealnim nastavkom za šefa koji će se baviti prihodima i inovacijama u oblasti oglašavanja. Njegov dolazak je pratio i turbulentan period Muska.

Otežavajuća okolnost za novog šefa tokom rada od deset meseci bila je i napuštanje šefova za finansije tokom oktobra meseca. A glavni pravni savetnici xAI su otišli tokom leta.

Saradnici ne žele da trpe Muskovo jednostrano donošenje odluka i nagle promene stratergije. Musk je jednostavno doneo odluku da zabranjuje haštagove u oglašavanju bez prethodnih konsultacija sa reklamnim timom.

Muskovo ulaganje u AI pojačava pritiske na sve timove koji prosto ne žele da slušaju vlasnika.

Čini se da je X u velikom problemu. Nove ljude može naći ali ostaje činenjica da je „nepoželjno“ raditi u Muskovim kompanijama.

Izvor: techcrunch.com