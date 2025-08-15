X planira da uvede oglase u Grokove odgovore 

Vlasnik X-a, Ilon Mask, rekao je oglašivačima u diskusiji uživo u sredu da platforma planira da uvede oglase u Grokove odgovore, kako je objavio Fajnenšel tajms. Ovaj potez bi pomogao u poslovanja sa oglasima sa kojima se X bori nakon odlaska bivše izvršne direktorke Linde Jakarino.

„Naš fokus do sada je bio samo na tome da Grok postane najpametnija i najtačnija veštačka inteligencija na svetu i mislim da smo u tome uglavnom uspeli“, rekao je Mask tokom emisije. „Zato ćemo usmeriti pažnju na to kako plaćamo te skupe grafičke procesore.“

Mask je rekao oglašivačima da će X omogućiti marketinškim stručnjacima da plate da se pojave u predlozima četbota za veštačku inteligenciju.

„Ako korisnik pokušava da reši problem [pitajući Groka], onda bi oglašavanje konkretnog rešenja bilo idealno u tom trenutku“, rekao je.

Mask takođe planira da koristi tehnologiju iz xAI-ja, svog veštačkog startapa, kako bi poboljšao ciljanje oglasa na društvenoj mreži. xAI je kupio X ranije ove godine za 45 milijardi dolara.

Izvor: TechCrunch