X povlači twitter.com: ažurirajte nalog ili rizikujete zaključavanje

X, platforma koja je nekada bila poznata kao Twitter, planira da povuče stari domen twitter.com. Korisnici koji ne ažuriraju sigurnosne postavke svojih naloga mogli bi da budu privremeno zaključani, upozorava kompanija.

Šta znači promena

Ova promena je deo šire strategije rebrendiranja mreže koju je pokrenuo Elon Musk. Nakon preuzimanja Twitter-a u oktobru 2022. i kasnijeg preimenovanja u X u julu 2023. godine, Musk je uveo brojne promene u funkcionalnosti i politici platforme.

Kompanija je posebno obavestila korisnike koji koriste hardverske sigurnosne ključeve ili passkey-jeve povezane sa twitter.com da ih moraju ponovo registrovati pod novim domenom x.com. Rok za ovu akciju je 10. novembar 2025. Nakon tog datuma, nalogi koji nisu ažurirani mogu biti privremeno zaključani dok se proces ne završi.

X je naglasio da promena nije povezana sa bezbednosnim problemima ili curenjem podataka, već je neophodan korak u tranziciji domena, čime se označava kraj Twitter-ovih poslednjih ostataka. Kompanija je objasnila da promene utiču samo na YubiKey i passkey metode dvofaktorske autentifikacije, dok druge metode, poput autentifikatorskih aplikacija, ostaju nepromenjene.

Za većinu korisnika promena će proći neprimećeno. Međutim, oni koji se oslanjaju na fizičke sigurnosne ključeve ili passkey-jeve za prijavu bez lozinke treba da preduzmu akciju pre roka kako bi izbegli probleme sa pristupom.

Šta je potrebno da uradite:

Proverite metod prijave: Ako koristite hardverski sigurnosni ključ ili passkey, verovatno je vezan za twitter.com. Ponovo registrujte ključ ili passkey: Idite na Settings & Privacy > Security and Account Access > Two-Factor Authentication i dodajte svoj metod pod x.com. Ažurirajte sačuvane kredencijale: Osigurajte da se prijave sada povezuju sa x.com, a ne sa starim domenom.

Izvor: Cnet