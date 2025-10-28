X testira model cene plaćanja za API

Dve godine nakon redizajniranja cena i programa za programere X proširuje zatvorenu beta verziju plana plaćanja za upotrebu API-ja.

X menja svoje cene i pakete za programere. U toku je proširenje zatvorene beta verzije za nove članove ali i za one koji žele da unapred svoj korisnički nalog na X.

Troškovi se razlikuju u odnosu na zahteve i potrebe korisnika. Stranica ima kalkulator koji pruža mogućnost programerima da izračunaju koliko bi ih koštao „lični paket“ za upotrebu API. To je značajna razlika od prošlih paketa gde je cena bila fiksna bez obzira na zahteve korisnika.

X nije sasvim jasno pojasnila da li novim programom želi da se reši starog sistema ili dodaje još jednu vrstu ponude.

Izvor: techcrunch.com