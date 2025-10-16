X uklanja 1,7 miliona naloga

Kompanija X je uklonila 1,7 miliona naloga iza kojih su se krili botovi.

X pojačava borbu protiv spama. Platforma je uklonila 1,7 miliona botova koji su zasipali mrežu spamovima ili nebitnim sadržajem.

Kompanija X je objavila da je uklonila frapantan broj botova i ukazala korisnicima da će uskoro osetiti poboljšanje na mreži. Međutim, X nije dao saopštenje kako je otkriveno ili uklonjen ovaj broj. Nije sasvim jasno da li se kompanija oslanjala na automatizaciju i veštačku inteligenciju.

Ostalo je nejasno i kako je došlo do ovolikog broja botova na mreži i koja je njihova uloga bila. Otvorilo se i pitanje da li su zaista uklonjeni botovi ili „nepoželjni“.

Svakako ovo čišćenje je najveće do sad koje se odigralo na mreži X. Korisnici su počeli sve češće da se žale na veliki broj spamova i lažnih naloga. Za sada nije bilo javnih žalbi od strane korisnika da su uklonjeni i drugi nalozi u okviru ovog velikog čišćenja.

Izvor: livemint.com