X uvodi funkcije „O ovom nalogu“

X uvodi novu funkciju za korisničke profile.

X je najavio novu funkciju za korisničke profile koji će prikazivati informacije o nalogu. Informacije koje će se prikazivati se odnose na to koliko je puta profil promenio ime, kada je i gde preuzeta aplikacija, gde se nalazi nalog, datum pridruživanja zajednici i slično. Nove informacije imaju za cilj da smanje neautentično prikazivanje na mrežama.

Planovi za novu funkciju su objavljeni javnosti tokom oktobra. Prvi korisnik koji dobija ovu sekciju je Nikita Bir, šef proizvoda mreže X. On smatra da će ova sekcija dati drugim korisnicima više informacija na osnovu kojih oni mogu lakše da donesu odluku da li žele da stupe u komunikaciju sa određenim nalogom.

Na primer korisnik može da tvrdi da se nalazi u Americi dok je nalog aktivan na sasvim drugoj lokaciji. To je očita prevara koja se često dešava.

Odeljak je počeo polako da se pojavljuje na profilima korisnika širom sveta. Ali još uvek nije sasvim implementirana.

X ovim pokazuje želju da postigne veću transparentnost. Međutim, sama funkcija nije po sebi nova jer veoma slične informacije Instagram novi već dosta dugo.

Izvor: techcrunch.com