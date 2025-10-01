xAI optužuje OpenAI za krađu poslovnih tajni u novoj tužbi

Muskova AI kompanija tvrdi da je proizvođač ChatGPT-a učestvovao u „šablonu prisvajanja poslovnih tajni“.





ChatGPT-a je ukrao poslovne tajne

Tužba dolazi nakon što je kompanija nedavno tužila bivšeg zaposlenog, Xuechena Li, zbog navodne krađe poverljivih informacija pre nego što je prešao u OpenAI.

U najnovijoj tužbi, koju je izvestio Sherwood, xAI navodi da su Li-jeve navodne radnje deo „šireg i duboko zabrinjavajućeg obrasca prisvajanja poslovnih tajni, nepoštene konkurencije i namernog ometanja ekonomskih odnosa od strane OpenAI-a.“ OpenAI je takođe zaposlio još dva xAI radnika koji su ukrali poverljive informacije iz Muskovih firmi.

„Još jedan rani inženjer iz xAI Jimmy Fraiture takođe je preuzimao izvorni kod xAI i prenosio ga na lične uređaje kako bi ga odneo u OpenAI, gde sada radi,“ navodi se u tužbi. „U međuvremenu, jedan viši finansijski menadžer prenio je drugi deo slagalice u OpenAI xAI-evu ‘tajnu formulu’ za brzu implementaciju data centara bez namere da poštuje svoje zakonske obaveze prema xAI.“

Musk, naravno, ima složenu istoriju sa proizvođačem ChatGPT-a, a ovo nije prvi put da njegova konkurentska AI kompanija tuži OpenAI. Prošlog meseca xAI je podneo tužbe protiv OpenAI-a i Apple-a zbog plasiranja Grok aplikacije na App Store listama.

Musk je tvrdio da rangiranje ChatGPT-a na vrhu predstavlja „nedvosmislenu povredu antitrust zakona.“ Musk je takođe podneo brojne tužbe protiv OpenAI-a zbog njihovog odnosa sa Microsoftom i prelaska na profitnu kompaniju.

