xAI otpustio 500 radnika, zapošljava specijalizovane AI tutore

Kompanija xAI otpustila je najmanje 500 radnika sa svog najvećeg tima za anotaciju podataka.

U julu je lansiran Grok 4

Ovaj tim bio je zadužen za kategorizaciju i kontekstualizaciju sirovih podataka korišćenih za obuku Groka. Oni su se trudili da AI bolje razume svet. Zaposleni obavešteni mejlom 12. septembra uveče. Pristup internim sistemima im je odmah ukinut. Plata će im se isplaćivati do kraja ugovora, zaključno sa 30. novembrom.

Kompanija je uputila na objavu na mreži X, gde je saopštila da umesto opštih, zapošljava specijalizovane AI tutore, povećavajući njihov broj desetostruko. Novi kadar biće angažovan u STEM oblastima i radiće na unosu visokokvalitetnih podataka, audio i video sadržaja za dalji razvoj Groka.

Ovi otkazi usledili su nakon više značajnih odlazaka iz kompanije, uključujući i finansijskog direktora Majka Liberatorea. Podsetimo, u julu je lansiran Grok 4, koji je Elon Musk nazvao „najpametnijom veštačkom inteligencijom na svetu“.

Izvor: Engadget