xAI tuži bivšeg zaposlenog zbog kraće tajni Groka

Kompanija xAI je podnela tužbu protiv bivšeg zaposlenog u kojoj tvrdi da je došlo do kopiranja podataka koje mogu da posluže konkurenciji.

Kompanija tvrdi da je bivši zaposleni namerno kopirao poverljive informacije xAI i poslovne tajne kako bi ih kasnije zloupotrebio. Tužba ukazuje da su podaci mogli da budu od koristi konkurentima kao što je OpenAI ili slične kompanije.

Kompanija tvrdi da pri pristup poslovnim tajnama Groka mogle da ugroze dalji razvoj AI u okviru ove kompanije a da bi konkurenti mogli na osnovu tih podataka da dobiju ogromnu prednost u trenutnoj trci.

Otuženi je u trenutku napuštanja kompanije dobio 7 miliona dolara u akcijama i radio je u inženjerskom timu kompanije. Advokati ukazuju da je primenio mere kako bi prekrio svoje postupke što podrazumeva brisanje istorije i sistemskih logova, kao i da je preimenovao i kompresovao podatke pre nego što ih je prebacio na svoj računar.

Apple je prošlog meseca podnela tužbu takođe protiv bivšeg zaposlenog zbog preuzumanja poverljivih podataka pre nego što je preuzeo novu poziciju u rivalskoj kompaniji.

