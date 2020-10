Xbox igre na iPhone-u i iPad-u

Microsoftovo ažuriranje aplikacije Xbox vam omogućava da strimujete igre sa konzole na iPhone ili iPad. Međutim, to nije sasvim Project xCloud. Sa Xbox Series X iza ugla, Microsoft je ažurirao svoju iOS Xbox aplikaciju.

Ažuriranje donosi nove funkcije

Sa ažuriranjem dolazi i nova funkcija u daljinskom igranju koja vam omogućava striming igara sa vašeg Xbox One-a na vaš iPhone ili iPad i to u odličnom trenutku, sa četiri nova iPhona koja će se pojaviti u prodaji.

Ovo ipak nije Project xCloud. Ta usluga vam omogućava da igrate igre na Android telefonima iz clouda, dok ova funkcija daljinskog igranja umesto toga prebacuje igre sa vašeg Xbox One na vaš telefon. U osnovi, i dalje ćete morati biti u svojoj kući da biste koristili igru na daljinu, jer će vam trebati vam čvrsta internet veza i Bluetooth kontroler za vaš iPhone/iPad. Microsoft nije prvi koji vam dozvoljava da strimujete svoje igre na iOS – Sony-eva Remote Play se preselila na iPhone i iPad prošle godine. Ipak, to je značajan korak ka Microsoftovoj budućnosti zasnovanoj na cloudu za Xbox platformu. Dok se Sony fokusira na gomilanje ekskluzivnih proizvoda za PlayStation, poput predstojećih igara Ratchet i Clank: Rift Apart i Spider-Man: Miles Morales, Microsoft se fokusira na Game Pass i Project xCloud. Prva je usluga Netflix-eskue koja vam omogućava da igrate stotine igara za 10 dolara mesečno, dok vam druga omogućava da Xbox i PC igre strimujete iz clouda na Android uređajima.

Nova aplikacija za iOS Xbox, kao i Android parnjak, omogućava vam da upravljate konzolom sa telefona. Možete da izbrišete igre da biste oslobodili memoriju i, što je još važnije, možete preuzeti igre na konzolu kako bi bile spremne za igranje kada se vratite kući. Takođe možete da delite video zapise i screenshot-ove iz aplikacije na društvenim mrežama ako se bavite takvim stvarima.

