Xbox odložio Fable reboot za 2026. godinu

Jedan od najvećih Xbox ekskluziva planiranih za 2025. godinu, Fable reboot, zvanično je odložen za 2026. Iako je Microsoft prošlog juna tokom Xbox Showcase-a najavio da će igra stići ove godine, kompanija je sada donela odluku da pruži više vremena za razvoj.

Zašto je Fable odložen?

„Ranije smo najavili da će Fable stići 2025. godine. Međutim, odlučili smo da igri damo još malo vremena, tako da će sada izaći 2026,“ izjavio je Craig Duncan, novi šef Xbox Game Studios, tokom zvaničnog Xbox Podcasta. „Znam da ovo nije vest koju su igrači želeli da čuju, ali mogu ih uveriti da će vredeti čekanja.“

Dugoočekivani reboot serijala

Novi Fable razvija Playground Games, studio poznat po Forza Horizon serijalu. Igra je prvi put najavljena još 2020. godine, ali od tada su prikazani samo retki tizeri i detalji. Za fanove serijala, koji nisu dobili novu Fable igru još od Fable III iz 2010. godine, ovo odlaganje može biti razočaranje.

Xbox može da priušti čekanje

Ipak, Xbox ne žuri da izbaci Fable, jer ima solidnu listu igara za naredne mesece. Nedavno je izašao Avowed, dok South of Midnight stiže uskoro. Takođe, Doom: The Dark Ages dolazi u maju, a The Outer Worlds 2 i Ninja Gaiden 4 su planirani za ovu godinu.

Osim toga, Xbox nastavlja da širi Game Pass ponudu i prodaje sve više svojih igara na PlayStation i Nintendo platformama, pa nema pritisak da izbaci Fable što pre.

Playground Games obećava najbolji Fable do sada

Duncan tvrdi da studio radi na „najlepše kreiranoj verziji Albiona do sada“, ali sa sopstvenim kreativnim pečatom i britanskim humorom. Tokom podcasta, prikazao je ranu pre-alpha verziju okruženja iz igre, koja već sada izgleda vizuelno impresivno.

Iako odlaganje znači duže čekanje, dodatno vreme može pomoći Playground Games-u da isporuči zaista vrhunski reboot kultnog RPG serijala.

Izvor: Engadget

