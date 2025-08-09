Xbox Silksong na Gamescom-u u avgustu

Microsoft će omogućiti posetiocima Gamescom-a da igraju demo dugo očekivane igre Hollow Knight: Silksong na novim ROG Xbox Ally ručnim uređajima. To je deo više od 20 naslova koji će biti dostupni na Xbox štandu na Gamescom-u, uključujući novo bioskopsko iskustvo za demonstraciju The Outer Worlds 2.

Silksong će biti dostupan za igranje na novim Xbox Ally uređajima na Gamescom-u, samo nekoliko meseci nakon što je predsednica Xbox-a Sara Bond u junu otkrila da će Silksong biti dostupan „na lansiranju i u Game Pass-u“ kada se novi Asus-ovi ručni uređaji lansiraju kasnije ove godine.

Posetioci Gamescom-a će takođe moći da isprobaju novi Microsoft-ov Xbox i Windows UI, kao i da igraju Roblox, Sea of Thieves i Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 na novim Xbox Ally ručnim uređajima. Grounded 2 će takođe biti na Gamescom-u, kao i prvo javno iskustvo sa Ninja Gaiden 4.

Čekamo tri godine da dobijemo datum izlaska Silksong-a, nakon što je Microsoft prvobitno 2022. godine rekao da će nastavak indi platformerske akcione igre sa bočnim skrolovanjem stići u roku od 12 meseci. Demo verzija na Gamescom-u svakako čini još verovatnijim da će Silksong debitovati kasnije ove godine.

Microsoft takođe u potpunosti otkriva Call of Duty: Black Ops 7 tokom Opening Night Live-a na Gamescom-u 19. avgusta, kao i obećava „još nekoliko iznenađenja na sajmu od naših partnera“.

Izvor: TheVerge