Xbox Windows aplikacija daje korisno obaveštenje

Microsoft dodaje jednostavnu oznaku svojoj Xbox aplikaciji za Windows, omogućavajući PC igračima da znaju da li naslov dobro radi na njihovoj mašini pre nego što ga preuzmu ga.

Ovo bi mogla biti korisna provera performansi računara

Ova funkcija je trenutno u test fazi i ograničena je na određene igre, pre nego što bude dostupna svim korisnicima Xbox aplikacije. Iako su sistemski zahtevi uvek bili navedeni u aplikaciji Xbox, ova jednostavna oznaka bi trebalo da olakša vlasnicima računara da shvate da li igra može da radi na njihovim kompjuterima. Microsoft sprovodi proveru performansi u odnosu na različite PC igre da bi napravio ovu oznaku.

Postoji veliki broj igara koje je još uvek nemaju i jednostavno pokazuju „provera performansi još nije dostupna“, što sugeriše da Xbox aplikacija ne samo da proverava sistemske zahteve vašeg računara, već i da Microsoft gradi sopstvenu bazu podataka o tome koliko dobro rade PC igre. Microsoft još uvek nije zvanično detaljno opisao ovu novu proveru performansi, tako da nije jasno da li je oznaka zasnovana na minimalnim specifikacijama za igru, preporučenim ili drugim sistemskim informacijama. Ako su ocene pouzdane, to bi mogla biti laka alternativa korišćenju alata i veb lokacija trećih strana, kao što je Can You Run It.

